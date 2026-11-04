Gần 72 ngàn học viên tại Đồng Nai hoàn thành chương trình học trực tuyến Bình dân học vụ số

Đoàn viên thanh niên xã Đồng Tâm hướng dẫn, hỗ trợ người cao tuổi cài đặt ứng dụng học trực tuyến Bình dân học vụ số. Ảnh: ĐVCC

Trong đó, đối với tiến độ triển khai chương trình học trực tuyến Bình dân học vụ số (đợt 1) trên website binhdanhocvuso.dongnai.gov.vn và ứng dụng SmartLMS - Bình dân học vụ số, số lượng học viên ghi danh khóa học đạt hơn 32,4 ngàn, số học viên đăng nhập học tập đạt hơn 30,3 ngàn (chiếm 93,5% số lượng học viên đã ghi danh). Đặc biệt đã có hơn 26,4 ngàn học viên hoàn thành toàn bộ chuyên đề và kỳ kiểm tra sát hạch, đạt 81,4% trên tổng số tài khoản học viên ghi danh khóa học.

Về triển khai học tập trên nền tảng Bình dân học vụ số (đợt 2) trên website dongnai.binhdanhocvuso.gov.vn do Bộ Công an cung cấp và phân quyền cho thành phố. Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng chưa nằm trong danh sách đợt 1, hình thức đăng nhập rất thuận lợi bằng tài khoản định danh điện tử VNeID (sử dụng số định danh cá nhân và mật khẩu hoặc quét mã QR), không cần đăng ký tài khoản riêng. Chương trình đào tạo bám sát Bộ học liệu đa phương tiện (tập 1) do Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển giao. Tính đến cuối tháng 10-2026 đã thu hút khoảng 59,4 ngàn học viên tham gia học tập thuận lợi bằng tài khoản VNeID và hiện có hơn 45,5 ngàn học viên đã hoàn thành khóa học.

Trong thời gian tới, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tiếp tục theo dõi tiến độ học tập của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên cả 2 nền tảng đang triển khai; đồng thời chuẩn bị các điều kiện tổ chức cuộc thi “Công dân số Đồng Nai” sau học tập trên nền tảng theo đúng kế hoạch đề ra. Đồng thời, theo dõi sát sao vận hành hệ thống cấp giấy chứng nhận điện tử cho các học viên đã hoàn thành xuất sắc khóa học đợt 1, đảm bảo tính chính xác, minh bạch và tiện ích tối đa cho học viên…