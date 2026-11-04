Gần 72.000 lượt học viên Đồng Nai hoàn thành khóa 'Bình dân học vụ số'

Giai đoạn này, TP Đồng Nai đang đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, từng bước đưa các nền tảng số, dịch vụ số đến gần hơn với người dân. Trong đó, phong trào "Bình dân học vụ số" được triển khai rộng khắp nhằm phổ cập kiến thức, kỹ năng số, tạo nền tảng hình thành công dân số. Đến cuối tháng 10/2026, gần 72.000 học viên trên địa bàn đã hoàn thành chương trình học trực tuyến, góp phần nâng cao năng lực tiếp cận và sử dụng công nghệ số trong cộng đồng.

Đồng Nai quan tâm mạnh về chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ.

Theo Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai, chương trình học trực tuyến "Bình dân học vụ số" đang được triển khai trên hai nền tảng, với kết quả bước đầu ghi nhận sự tham gia tích cực của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các đối tượng học viên.

Cụ thể, đối với chương trình học trực tuyến đợt 1 ở website binhdanhocvuso.dongnai.gov.vn và ứng dụng SmartLMS - Bình dân học vụ số, số lượng học viên ghi danh đạt hơn 32.000 người. Trong đó, hơn 30.000 học viên đã đăng nhập học tập, chiếm 93,5% tổng số học viên ghi danh.

Hơn 26.000 học viên đã hoàn thành toàn bộ các chuyên đề và kỳ kiểm tra sát hạch, đạt 81,4% tổng số tài khoản ghi danh khóa học.

Kết quả này cho thấy chương trình không chỉ thu hút người tham gia mà còn từng bước nâng cao tỷ lệ hoàn thành, bảo đảm việc học tập gắn với kiểm tra, đánh giá kiến thức. Đối với chương trình đợt 2, Đồng Nai triển khai học tập trên nền tảng "Bình dân học vụ số" tại website dongnai.binhdanhocvuso.gov.vn do Bộ Công an cung cấp và phân quyền cho thành phố.

Nền tảng này được triển khai cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các lực lượng chưa nằm trong danh sách học viên đợt 1. Điểm thuận lợi là người học có thể đăng nhập trực tiếp bằng tài khoản định danh điện tử VNeID, sử dụng số định danh cá nhân và mật khẩu hoặc quét mã QR, không cần đăng ký tài khoản riêng.

Nội dung đào tạo được xây dựng bám sát Bộ học liệu đa phương tiện (tập 1) do Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển giao, tạo điều kiện để người học tiếp cận kiến thức về chuyển đổi số một cách thuận tiện, thống nhất. Tính đến cuối tháng 10/2026, nền tảng đợt 2 đã thu hút khoảng gần 60.000 học viên tham gia. Trong đó, gần 46.000 học viên đã hoàn thành khóa học, như vậy tổng số lượt học viên hoàn thành các chương trình đạt gần 72.000.

Đã có gần 72.000 lượt học viên hoàn thành chương trình trực tuyến Bình dân học vụ số.

Thời gian tới, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục theo dõi tiến độ học tập của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên cả hai nền tảng; đồng thời chuẩn bị các điều kiện tổ chức cuộc thi "Công dân số Đồng Nai" sau học tập theo kế hoạch. Cùng với đó, Sở sẽ theo dõi việc vận hành hệ thống cấp giấy chứng nhận điện tử cho những học viên hoàn thành xuất sắc khóa học đợt 1, bảo đảm tính chính xác, minh bạch và tạo thuận lợi cho người học.

Việc triển khai phong trào "Bình dân học vụ số" được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện tại Đồng Nai trong năm 2026. Theo Sở Khoa học và Công nghệ, năm 2026 được xác định là năm bản lề để thành phố đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong đó, Đồng Nai đặt mục tiêu thúc đẩy chuyển đổi số trong các cơ quan Nhà nước, đồng thời hình thành các nền tảng số phục vụ công tác quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ cho người dân.

Địa phương phấn đấu hoàn thiện khoảng 70% hạ tầng số và các nền tảng số thống nhất, an toàn, hiện đại; trên 90% nguồn lực trong cơ quan nhà nước và người dân được đào tạo kỹ năng số; chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh đạt hơn 0,8%.

Đồng Nai đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào đời sống.

Hiện nay các Tổ Công nghệ số cộng đồng được phát huy vai trò nòng cốt theo phương châm "gần dân, sát dân", trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ người dân tiếp cận và sử dụng các nền tảng số, dịch vụ số thiết yếu. Thành phố cũng chú trọng ứng dụng các nền tảng học trực tuyến và công nghệ mới, nhất là trí tuệ nhân tạo (AI), nhằm tạo điều kiện cho mọi đối tượng dễ dàng tiếp cận kiến thức số, trong đó ưu tiên khu vực vùng sâu, vùng xa và các nhóm yếu thế.

Theo kế hoạch, Đồng Nai phấn đấu 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan nhà nước có kiến thức, kỹ năng số phục vụ công việc; 100% học sinh từ cấp tiểu học được trang bị kỹ năng số và kỹ năng an toàn trên môi trường mạng. Đối với người dân, mục tiêu đặt ra là 100% người trưởng thành có tri thức cơ bản về chuyển đổi số, sử dụng được các dịch vụ số thiết yếu; trong đó, 60% người dân được xác nhận đạt phổ cập kỹ năng số trên nền tảng VNeID. Đồng thời, 100% người lao động trong doanh nghiệp, hợp tác xã được trang bị kỹ năng số phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Cùng với đó, thành phố tổ chức lễ phát động phong trào trên phạm vi toàn địa bàn, kết nối trực tuyến đến 100% xã, phường; triển khai cuộc thi "Công dân số Đồng Nai: Kỹ năng thông minh - Công vụ chuyên nghiệp" và thực hiện xác nhận phổ cập kỹ năng số trên nền tảng VNeID.

Tại xã Đại Phước, AI đã được đưa vào hỗ trợ hoạt động hành chính công. Theo ông Phạm Sơn Điền, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đại Phước, hệ thống AI hiện được sử dụng để hỗ trợ tổng hợp, thống kê báo cáo và biên tập thông tin. Trợ lý AI cũng được tích hợp trên trang thông tin điện tử của xã, giúp người dân tra cứu, hỏi đáp về thủ tục hành chính. Thời gian tới, xã Đại Phước dự kiến mở rộng ứng dụng AI theo hướng kết nối với kho dữ liệu chung, bao gồm thư viện pháp luật, công báo và dữ liệu thủ tục hành chính. Các dữ liệu sẽ được cập nhật tự động, đồng thời cho phép cá nhân hóa để hỗ trợ cán bộ theo từng vị trí việc làm.