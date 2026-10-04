Gần 700 vận động viên leo núi 'Sắc vàng mùa thu' Cốc San, Lào Cai

Giải leo núi “Cốc San - Sắc vàng mùa thu” 2026. Ảnh: Quốc Hồng

Gần 700 vận động viên leo núi trên "Sắc vàng mùa thu" Cốc San

Giải leo núi "Sắc vàng mùa thu" 2026 tại Cốc San được thiết kế với 2 cung đường thi đấu riêng biệt, mang đến những trải nghiệm đặc sắc khi các vận động viên vừa thử thách sức bền, vừa khám phá cảnh sắc vùng cao mùa lúa chín

Cung đường 10 km (Giải chuyên nghiệp), dành cho các vận động viên có thể lực tốt, thích thử thách bản thân với địa hình dốc cao, có thác nước và chinh phục các đỉnh cao ngắm toàn cảnh thung lũng.

Cung đường 6 km (Giải phong trào), dành cho người dân địa phương, du khách và người mới bắt đầu. Cung đường uốn lượn qua các bản làng, cánh đồng lúa chín vàng, mang tính trải nghiệm và thưởng ngoạn cảnh quan.

Thung lũng Cốc San mùa thu vàng. Ảnh: Quốc Hồng

Bắt đầu từ vạch xuất phát tại Nhà văn hóa thôn Tòng Chú, cung đường chạy đưa các vận động viên bước vào một hành trình hòa mình trọn vẹn với thiên nhiên nguyên bản.

Không có những mảng bê tông đô thị phẳng lỳ, đường chạy Cốc San là chuỗi thử thách nối tiếp với địa hình tự nhiên phong phú: độ dốc đồi nương, những con đường gập ghềnh và những đoạn dốc ngược như muốn kiểm tra giới hạn sức bền cùng tinh thần thép của từng vận động viên.

Các vận động viên và du khách tham dự sự kiện được check in tại cây đa di sản, đi qua những thác nước trắng xoá kì vĩ, qua cánh đồng lúa chín, những tràn ruộng bậc thang và bản làng người Giáy, Dao bình yên - nơi hội tụ đầy đủ sắc màu của xã Cốc San mùa thu…

Đây không chỉ là một cuộc thi thể thao mà còn là hành trình trải nghiệm, khám phá, kết nối con người với thiên nhiên và quảng bá rộng rãi hình ảnh và con người Cốc San với bạn bè trong nước và quốc tế.

Sau thời gian đua tranh quyết liệt, Ban tổ chức đã trao 73 giải thưởng (40 giải cá nhân, 16 giải đồng đội, 3 giải toàn đoàn) cho các vận động viên và các đoàn tham gia.

Giải leo núi "Cốc San sắc vàng mùa thu" không chỉ là sự kiện thể thao nâng cao tinh thần rèn luyện sức khỏe cộng đồng mà còn là hoạt động trọng tâm nhằm kích cầu du lịch sinh thái, quảng bá nét đẹp văn hóa truyền thống của các dân tộc xã Cốc San đến với du khách.

Lãnh đạo xã Cốc San khai mạc giải leo núi Cốc San sắc vàng mùa thu. Ảnh: Quốc Hồng

Gần 700 vận động viên tham dự giải. Ảnh: Quốc Hồng

Các đại biểu dự khai mạc giải. Ảnh: Quốc Hồng

Lãnh đạo xã Cốc San ghi nhận sự đồng hành của các nhà tài trợ giải. Ảnh: Quốc Hồng

Văn nghệ chào mừng các vận động viên trước khi xuất phát. Ảnh; Quốc Hồng

Gần 700 vận động viên thi leo núi trên thảm vàng mùa thu Cốc San. Ảnh: Quốc Hồng

Chuẩn bị vào đường đua. Ảnh: Quốc Hồng

Quyết tâm đạt thành tích cao đồng đội. Ảnh: Quốc Hồng

Vận động viên nữ xuất phát. Ảnh: Quốc Hồng

Các vận động viên nam xuất phát tranh tài. Ảnh: Quốc Hồng

Bứt phá ngay từ những bước chạy đầu tiên. Ảnh: Quốc Hồng

Về đích. Ảnh: Quốc Hồng

Các em học sinh cổ vũ các vận động viên thi đấu. Ảnh: Quốc Hồng

Trao giải cho các vận động viên nam đạt thành tích cao. Ảnh; Quốc Hồng

Trao giải cho các vận động viên nữ đạt thành tích cao. Ảnh; Quốc Hồng

Hẹn gặp lại mùa giải năm sau. Ảnh: Quốc Hồng