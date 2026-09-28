Gần 700 sinh viên Tây Ninh được trang bị kỹ năng lái xe an toàn

Chương trình tập trung tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, đồng thời trang bị cho sinh viên những kỹ năng cần thiết nhằm chủ động phòng tránh nguy cơ xảy ra tai nạn trong quá trình tham gia giao thông.

Sinh viên được hướng dẫn nhận diện những tình huống nguy hiểm có thể phát sinh khi lưu thông.

Tại ngày hội, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tây Ninh thông tin về tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn thời gian qua, phân tích những nguyên nhân thường dẫn đến tai nạn và các lỗi vi phạm phổ biến của người tham gia giao thông.

Trong đó, lực lượng chức năng lưu ý những hành vi thường xuất hiện ở học sinh, sinh viên như không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy, vượt đèn đỏ, sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện, điều khiển xe khi chưa đủ tuổi hoặc chưa có giấy phép lái xe.

Bên cạnh việc phổ biến quy định, các sinh viên còn được hướng dẫn nhận diện những tình huống nguy hiểm có thể phát sinh khi lưu thông trên đường và cách xử lý phù hợp nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân cũng như những người cùng tham gia giao thông.

Tại chương trình, đại diện Công ty TNHH Hoài Minh cũng chia sẻ với sinh viên về kỹ năng nhận diện và phán đoán rủi ro khi điều khiển phương tiện. Nội dung hướng dẫn tập trung vào việc lựa chọn, đội mũ bảo hiểm đúng cách, tư thế lái xe an toàn và những vấn đề cần lưu ý khi di chuyển trên đường.

Không chỉ tiếp nhận kiến thức lý thuyết, sinh viên còn được trực tiếp tham gia các hoạt động tương tác tại ngày hội. Các em hào hứng trả lời những câu hỏi liên quan đến an toàn giao thông và nhận quà từ ban tổ chức.

Đặc biệt, sinh viên được hướng dẫn và thực hành kỹ năng lái xe trên sa hình. Hoạt động thực hành giúp các em có thêm trải nghiệm thực tế, qua đó nhận biết rõ hơn những tình huống có thể xảy ra trong quá trình điều khiển phương tiện.

Thông qua Ngày hội An toàn giao thông, sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh được bổ sung kiến thức pháp luật, kỹ năng lái xe và cách phòng tránh các nguy cơ mất an toàn khi tham gia giao thông.

Chương trình cũng góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong sinh viên, từ đó hình thành thói quen tham gia giao thông an toàn, có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng.