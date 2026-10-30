Gần 700 học sinh tham dự phiên tòa giả định về tội phạm ma túy

Hình ảnh tại phiên tòa giả định.

Nhằm tăng cường tuyên truyền, phòng ngừa vi phạm pháp luật trong học sinh, mới đây, Chi đoàn VKSND khu vực 19, TP Hồ Chí Minh phối hợp với Chi đoàn TAND khu vực 19 và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phước Hòa tổ chức chương trình “Phiên tòa giả định về các tội phạm ma túy” tại Trường THPT Phước Hòa.

Chương trình thu hút gần 700 học sinh tham dự. Thông qua việc tái hiện diễn biến của một vụ án hình sự, phiên tòa giả định giúp học sinh tiếp cận các quy định pháp luật bằng hình thức trực quan, dễ hiểu, đồng thời nhận diện rõ hơn những hành vi vi phạm và hậu quả pháp lý có thể xảy ra.

Nội dung phiên tòa tập trung cảnh báo tác hại của ma túy đối với sức khỏe, tương lai của giới trẻ và an ninh, trật tự xã hội. Các tình huống, diễn biến vụ án, việc áp dụng quy định pháp luật và mức hình phạt được thể hiện sinh động, giúp học sinh dễ theo dõi, ghi nhớ và nâng cao ý thức phòng tránh các tệ nạn xã hội.

Bên cạnh phiên tòa giả định, chương trình còn tổ chức giao lưu, hỏi - đáp pháp luật trực tiếp giữa đại diện lãnh đạo VKSND khu vực 19, TAND khu vực 19 với học sinh.

Nhiều câu hỏi liên quan đến pháp luật, cách ứng xử trước những tình huống thường gặp trong đời sống và học đường được các em học sinh đặt ra, tạo không khí trao đổi sôi nổi, gần gũi.

Thông qua phần giao lưu, học sinh có thêm điều kiện củng cố kiến thức đã tiếp nhận từ phiên tòa giả định, đồng thời nâng cao kỹ năng tự bảo vệ bản thân, cảnh giác trước các cạm bẫy của tệ nạn xã hội và xử lý những mâu thuẫn học đường theo hướng an toàn, đúng pháp luật.

Hoạt động cũng góp phần tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng, tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương và nhà trường trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh. Qua đó, giúp các em nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động phòng tránh vi phạm và cùng xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.