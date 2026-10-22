Gần 700 đại biểu dự hội nghị hướng dẫn kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn

Dự hội nghị có gần 700 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ, công chức làm nhiệm vụ hướng dẫn kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn tại các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; các doanh nghiệp Nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh; các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh; đảng ủy, UBND cấp xã; công chức Thanh tra tỉnh.

Lãnh đạo Thanh tra tỉnh phát biểu tại hội nghị

Giảng viên Trường Cán bộ Thanh tra (thuộc Thanh tra Chính phủ) truyền đạt các nội dung tại hội nghị

Trong thời gian 1 ngày, các đại biểu nghe giảng viên Trường Cán bộ Thanh tra (thuộc Thanh tra Chính phủ) triển khai Nghị định số 164; hướng dẫn kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; cụ thể về xác định đối tượng, thực hiện nghĩa vụ kê khai, kê khai biến động tài sản, thu nhập, giải trình nguồn gốc tài sản, thu nhập tăng thêm và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện… Đồng thời các đại biểu tham gia trao đổi, thảo luận và được giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Các đại biểu dự hội nghị

Các đại biểu dự hội nghị

Qua hội nghị, các đại biểu được nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ. Từ đó thực hiện công tác kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn đúng quy định của pháp luật; góp phần phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.