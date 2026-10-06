Gần 700 căn nhà ở xã hội tại TPHCM nhận hồ sơ đăng ký từ quý IV - 2026

Xung quanh khu đất thực hiện Dự án khu nhà ở xã hội HUD Thủ Đức. Ảnh: THANH HIỀN

Theo công bố, dự án Khu nhà ở xã hội HUD Thủ Đức tại lô CCTNT, Khu dân cư số 6, thuộc dự án Khu dân cư - công viên giải trí Hiệp Bình Phước, phường Hiệp Bình do Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) làm chủ đầu tư, khởi công ngày 19-8-2025.

Sau khi hoàn thành sẽ cung cấp 209 căn hộ nhà ở xã hội. Dự kiến thời gian bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký trong quý IV-2026. Mức giá bán tạm tính do chủ đầu tư cung cấp là 30,7 triệu đồng/m² (giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng nhưng chưa bao gồm 2% kinh phí bảo trì).

Sở Xây dựng lưu ý, đây mới là mức giá tạm tính. Giá bán chính thức sẽ được các cơ quan chức năng thẩm định, phê duyệt và công bố công khai theo quy định của pháp luật về nhà ở xã hội tại thời điểm mở bán. Dự án dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong quý III-2027.

Hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội được tiếp nhận trực tiếp tại Ban Quản lý dự án Hiệp Bình Phước thuộc HUD, địa chỉ số 7 đường 41, Khu đô thị Vạn Phúc, phường Hiệp Bình.

Đối với dự án nhà ở xã hội tại các lô đất ký hiệu NXH.1, NXH.2, NXH.3 thuộc dự án Khu nhà ở tại phường Long Trường, do Công ty TNHH Xây dựng và Kinh doanh nhà Điền Phúc Thành làm chủ đầu tư. Giá bán NOXH tại dự án này gần 24,5 triệu đồng/m2 (giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng 5% và chưa bao gồm kinh phí bảo trì 2%).

Dự án khởi công từ tháng 4-2026, gồm khối chung cư cao 6 tầng, cung cấp 558 căn hộ. Trong đó, 462 căn là nhà ở xã hội, gồm 344 căn để bán và 118 căn cho thuê. Dự án dự kiến hoàn thành xây dựng vào tháng 12-2026, nghiệm thu, bàn giao và đưa vào sử dụng vào tháng 7-2027.

Chủ đầu tư dự kiến tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê từ quý IV-2026 theo hai hình thức trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại số 1.01 khối B, Centana, số 36 Mai Chí Thọ, phường Bình Trưng.