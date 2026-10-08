Tuần lễ Giáo dục châu Âu 2026 diễn ra từ ngày 8 đến 11/10, do Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam, cùng đại sứ quán các quốc gia thành viên tổ chức.

Điểm nhấn của chương trình là Ngày hội Giáo dục châu Âu, diễn ra tại Hà Nội ngày 10/10 và tại TP. HCM ngày 11/10. Học sinh, sinh viên, phụ huynh và những người quan tâm có thể gặp trực tiếp đại diện các trường để tìm hiểu về tuyển sinh, chương trình đào tạo, học bổng và cơ hội nghiên cứu.

Gần 70 trường châu Âu tìm sinh viên Việt Nam.

Gần 70 trường đại học và cơ sở giáo dục đến từ 17 quốc gia thành viên EU góp mặt, gồm: Bỉ, Bungari, Séc, Đan Mạch, Đức, Ai Len, Tây Ban Nha, Pháp, Ý, Litva, Hungary, Áo, Ba Lan, Rumani, Slôvakia, Phần Lan và Thụy Điển.

Với thông điệp "Open Your Mind - Mở mang trí tuệ", chương trình không chỉ tập trung vào việc lựa chọn trường hay ngành học. Người tham dự có thể tìm hiểu những phương pháp giáo dục, môi trường học tập và nền văn hóa khác nhau tại châu Âu, từ đó có thêm cơ sở lựa chọn hướng đi phù hợp.

Các thành viên Mạng lưới Cựu du học sinh EU tại Việt Nam cũng tham gia chia sẻ kinh nghiệm học tập, thích nghi với môi trường đa văn hóa và định hướng nghề nghiệp sau du học.

Năm 2025, Ngày hội Giáo dục châu Âu thu hút hơn 4.000 lượt đăng ký và hơn 2.100 lượt tham dự tại Hà Nội và TP. HCM. Ban tổ chức kỳ vọng sự kiện năm nay tiếp tục mở rộng kết nối giữa người học Việt Nam với các cơ sở giáo dục châu Âu.

Đại sứ EU tại Việt Nam Julien Guerrier cho rằng, giáo dục không chỉ giúp người học tiếp thu kiến thức mà còn mở rộng cách nhìn về thế giới. "Chúng tôi mong muốn, Ngày hội Giáo dục châu Âu tạo cơ hội để các bạn trẻ Việt Nam trực tiếp khám phá sự đa dạng của giáo dục châu Âu, đặt câu hỏi, trao đổi và tìm ra con đường phù hợp với chính mình", ông nói.

Bên cạnh ngày hội, EU tham gia Hội nghị quốc tế về Hợp tác Giáo dục trong kỷ nguyên số và Triển lãm Giáo dục và Công nghệ giáo dục bên lề (IECEE), do Bộ GD - ĐT tổ chức tại Hà Nội, ngày 8 - 9/10. Tại các hoạt động này, đại diện EU cùng các đối tác trao đổi về giáo dục đại học, kết nối cơ sở giáo dục, doanh nghiệp, cơ quan quản lý và các tổ chức quốc tế, hướng tới mở rộng hợp tác giáo dục Việt Nam - châu Âu.

Hiện có khoảng 40.000 sinh viên Việt Nam đang học tập tại các quốc gia thành viên EU, chiếm gần 30% tổng số sinh viên Việt Nam học ở nước ngoài.

Từ năm 2004 đến 2026, gần 800 học bổng Erasmus Mundus Joint Masters đã được trao cho sinh viên Việt Nam. Chương trình Erasmus+ cũng cung cấp các cơ hội học tập, trao đổi và hợp tác dành cho sinh viên, giảng viên và các cơ sở giáo dục.

Ở chiều ngược lại, 65 cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam đang triển khai khoảng 430 chương trình liên kết đào tạo với đối tác quốc tế. Khoảng một nửa trong số này có sự tham gia của các trường và tổ chức đến từ châu Âu.

Giáo dục, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo được EU xác định là những lĩnh vực quan trọng trong quan hệ đối tác với Việt Nam và là một trong các ưu tiên của chiến lược Global Gateway.