Gần 70 trường châu Âu hội tụ, mở rộng cơ hội du học cho học sinh Việt

Sau một năm triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, thành phố Bắc Ninh đã đạt nhiều kết quả tích cực. Từ đổi mới quản trị, nâng cao chất lượng giáo dục đến đầu tư cơ sở vật chất, phát triển đội ngũ và chuyển đổi số, các nhiệm vụ từng bước được cụ thể hóa, tạo chuyển biến trong thực tiễn.