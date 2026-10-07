Gần 70 trường châu Âu hội tụ, mở rộng cơ hội du học cho học sinh Việt
Tuần lễ Giáo dục châu Âu sẽ diễn ra từ ngày 8 - 11/10, tiếp nối chuỗi hoạt động do Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam cùng Đại sứ quán các Quốc gia thành viên EU tổ chức nhằm tăng cường kết nối, trao đổi và hợp tác giáo dục giữa EU - Việt Nam. Sự kiện quy tụ gần 70 trường đại học và cơ sở giáo dục từ 17 Quốc gia thành viên EU, gồm Bỉ (đại diện bởi cộng đồng Wallonia-Brussels và vùng Flanders), Bungari, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Đức, Ireland, Tây Ban Nha, Pháp, Ý, Litva, Hungari, Áo, Ba Lan, Rumani, Slovakia, Phần Lan và Thụy Điển.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/gan-70-truong-chau-au-hoi-tu-mo-rong-co-hoi-du-hoc-cho-hoc-sinh-viet-post1392178.html