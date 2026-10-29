Gần 70 người thiệt mạng do tai nạn tàu hỏa, Tây Ban Nha tuyên bố quốc tang

Theo Sắc lệnh Hoàng gia được đăng ngày 28/10, quốc tang bắt đầu từ 0h ngày 29/10 và kết thúc lúc 24h ngày 31/10 giờ địa phương.

Phát biểu tại hiện trường vụ tai nạn ngày 28/10, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân và những người bị thương. “Hôm nay, Tây Ban Nha đang chìm trong tang tóc. Cả đất nước Tây Ban Nha đang để tang”, ông Sanchez nói.

Nhà lãnh đạo Tây Ban Nha khẳng định ưu tiên hàng đầu của chính phủ là tìm kiếm người sống sót, cứu chữa người bị thương và hỗ trợ vật chất, tâm lý cho gia đình các nạn nhân.

“Đằng sau mỗi người đã thiệt mạng hôm nay là những cuộc đời bị hủy hoại, những gia đình tan vỡ. Đó còn là nỗi lo lắng, đau đớn của những gia đình vẫn chưa biết người thân của mình đang ở đâu”, ông Sanchez chia sẻ.

Hiện trường vụ tai nạn ngày 28/10. Ảnh: Thông tấn xã Tây Ban Nha (EFE)

Theo Reuters, vụ tai nạn xảy ra khoảng 9 giờ ngày 28/10 giờ địa phương, tức 15 giờ cùng ngày giờ Việt Nam, trên tuyến đường sắt cao tốc nối thủ đô Madrid với thành phố Seville, tại đoạn giữa hai đô thị Los Yébenes và Urda thuộc tỉnh Toledo.

Một đoàn tàu cao tốc do hãng đường sắt quốc gia Renfe vận hành đã đâm vào đoàn tàu của hãng Iryo đang dừng trên đường ray phía trước. Theo chính quyền Castilla-La Mancha, tàu Iryo chở 147 người, còn tàu Renfe chở 397 người. Tổng cộng có 544 người trên hai đoàn tàu tại thời điểm xảy ra va chạm.

Vụ va chạm mạnh khiến hai toa tàu Iryo trật bánh. Tại hiện trường, nhiều toa tàu bị biến dạng, mảnh kim loại và các mảnh vỡ khác nằm rải rác trên sườn dốc bên dưới đoạn đường ray trên cao.

Ông Emiliano García-Page, Chủ tịch Chính quyền Castilla-La Mancha, xác nhận ít nhất 68 người thiệt mạng tính đến cuối ngày 28/10. Bộ trưởng Y tế Tây Ban Nha Mónica García cho biết 80 người bị thương, trong đó 15 người trong tình trạng rất nặng.

Công tác tìm kiếm nạn nhân vẫn tiếp diễn do giới chức chưa xác định được liệu còn thi thể trong các toa tàu hư hỏng nặng hay không.

Bộ trưởng Giao thông Tây Ban Nha Oscar Puente cho biết diễn biến và nguyên nhân chính xác của vụ va chạm vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Thủ tướng Pedro Sanchez cam kết chính phủ sẽ làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm nếu phát hiện hành vi tắc trách hoặc sai sót trong hệ thống an toàn đường sắt.

“Chúng tôi sẽ điều tra đến cùng. Nếu có sự tắc trách, điều đó sẽ được làm rõ. Nếu hệ thống an toàn có những sai sót, chúng tôi sẽ có biện pháp xử lý hết sức nghiêm khắc”, ông Sanchez phát biểu trong video đăng trên mạng xã hội X.

Với ít nhất 68 người thiệt mạng, vụ tai nạn ngày 28/10 là thảm họa đường sắt gây chết người nhiều nhất tại châu Âu kể từ vụ trật bánh tàu hỏa ở Santiago de Compostela (Tây Ban Nha) năm 2013, khiến 80 người tử vong. Hồi tháng 1/2026, cũng tại Tây Ban Nha, một đoàn tàu bị trật bánh rồi đâm vào đoàn tàu đang chạy theo hướng ngược lại ở tỉnh Córdoba khiến 46 người thiệt mạng. “Đối với một quốc gia như Tây Ban Nha, việc phải hứng chịu hai vụ tai nạn đường sắt cao tốc trong cùng một năm là điều không thể chấp nhận được”, Thủ tướng Sanchez tuyên bố.