Gần 70% doanh nghiệp hưởng lợi từ bình đẳng giới

Tổ chức Lao động quốc tế (ILO).

Bình đẳng giới nâng cao hiệu quả kinh doanh

Báo cáo Phụ nữ trong kinh doanh và quản lý: Nhân rộng những thành công của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) ghi nhận những chuyển biến tích cực trong việc thúc đẩy bình đẳng giới tại các doanh nghiệp trên thế giới, đặc biệt là sự gia tăng tỷ lệ phụ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý và những lợi ích kinh tế mang lại.

Theo kết quả khảo sát năm 2025, gần 70% doanh nghiệp cho biết các sáng kiến về bình đẳng giới và đa dạng đã góp phần cải thiện kết quả kinh doanh, tăng 11,1 điểm phần trăm so với năm 2018.

Những doanh nghiệp có nữ giám đốc điều hành (CEO) hoặc nữ chủ tịch hội đồng quản trị cũng có xu hướng đạt kết quả kinh doanh tích cực hơn.

Trong giai đoạn 2013-2025: Tỷ lệ doanh nghiệp có nữ chủ tịch hội đồng quản trị tăng từ 13,1% lên 30,9%. Tỷ lệ doanh nghiệp có nữ CEO tăng từ 23,4% lên 28,2%.

Những con số này cho thấy phụ nữ đang có thêm cơ hội tham gia vào quá trình hoạch định chiến lược, quản trị và điều hành doanh nghiệp. Việc phát huy năng lực của đội ngũ lãnh đạo nữ cũng góp phần mở rộng nguồn nhân lực quản lý trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng lớn.

Một tín hiệu tích cực khác là bình đẳng giới ngày càng được doanh nghiệp quan tâm trong quá trình xây dựng chính sách nhân sự. Năm 2025, có tới 74,8% doanh nghiệp được khảo sát cho biết đã ban hành chính sách về bình đẳng giới và đa dạng.

Năm 2023, tỷ lệ phụ nữ tham gia giáo dục đại học trên toàn cầu đạt 46,4%, cao hơn mức 40,3% của nam giới. Theo thống kê của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO)

Tổng Giám đốc ILO Gilbert F. Houngbo nhấn mạnh: “Bình đẳng giới là một quyền cơ bản của con người, và các bằng chứng cũng cho thấy rõ đây là động lực quan trọng thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững và tăng trưởng kinh tế. Ưu tiên hiện nay là biến các chính sách và cam kết thành những kết quả cụ thể, có thể đo lường được”.

Cùng quan điểm, bà Maria Paz Anzorreguy, Giám đốc Vụ các hoạt động của người sử dụng lao động của ILO, cho rằng trong bối cảnh doanh nghiệp đang cạnh tranh để thu hút lao động có kỹ năng và nhân tài, việc không khai thác đầy đủ tiềm năng của phụ nữ là điều không hợp lý về mặt kinh doanh.

Phát huy tiềm năng của lao động nữ tại Việt Nam

Việt Nam là một trong 99 quốc gia tham gia khảo sát toàn cầu năm 2025 của ILO.

Kết quả nghiên cứu cho thấy việc thúc đẩy bình đẳng giới không chỉ tạo thêm cơ hội phát triển cho phụ nữ mà còn mở ra hướng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Đánh giá về kết quả khảo sát tại Việt Nam, bà Sinwon Park, Giám đốc Văn phòng ILO tại Việt Nam, cho biết bình đẳng giới và hòa nhập có ý nghĩa quan trọng đối với kết quả hoạt động kinh doanh.

Theo bà Sinwon Park, cần bảo đảm những chính sách đã ban hành được thực hiện nhất quán, mang lại lợi ích thiết thực cho người lao động. Trong đó, cần chú trọng nguyên tắc trả công bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ đối với công việc có giá trị ngang nhau, theo Công ước số 100 của ILO mà Việt Nam đã phê chuẩn, cùng với các chính sách hỗ trợ người lao động có con nhỏ.

Bà Sinwon Park, Giám đốc Văn phòng ILO tại Việt Nam. (Ảnh: ILO)

Đây là những giải pháp giúp phụ nữ có thêm điều kiện duy trì việc làm, phát triển nghề nghiệp và tham gia sâu hơn vào hoạt động quản lý, điều hành. Đối với doanh nghiệp, việc xây dựng môi trường làm việc bình đẳng cũng góp phần thu hút, giữ chân nhân sự có năng lực và khai thác hiệu quả hơn nguồn lao động hiện có.

Từ kết quả nghiên cứu, ILO khuyến nghị các doanh nghiệp tiếp tục mở rộng cơ hội để phụ nữ phát triển lên những vị trí lãnh đạo, nhất là trong các lĩnh vực và ngành nghề mà lao động nữ còn chiếm tỷ lệ thấp.

Theo đại diện ILO tại Việt Nam, tổ chức này sẽ tiếp tục phối hợp với Chính phủ, các tổ chức của người sử dụng lao động và người lao động để hỗ trợ doanh nghiệp đưa các cam kết bình đẳng giới vào thực tiễn.

Với những lợi ích kinh tế đã được ghi nhận, thúc đẩy bình đẳng giới đang trở thành một hướng đi thiết thực để doanh nghiệp phát huy nguồn nhân lực, nâng cao năng lực quản trị và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững.