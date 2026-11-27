Đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, gần 70 đại biểu được học tập, quán triệt các văn bản quan trọng, gồm: Đề án số 11-ĐA/TU, ngày 22/10/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tại Trường Chính trị tỉnh giai đoạn 2026 - 2030; Chỉ thị số 20-CT/TU, ngày 22/10/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tại Trường Chính trị tỉnh giai đoạn 2026 – 2030; Chỉ thị số 19-CT/TU, ngày 21/10/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác báo chí, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh giai đoạn 2026 - 2030; Quyết định số 1436-QĐ/TU, ngày 21/10/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Đề án tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác báo chí, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh Điện Biên giai đoạn 2026 - 2030.

Đại biểu được học tập, quán triệt các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy quý IV/2026.

Đối với các văn bản của Trung ương, hội nghị tập trung quán triệt Quy định số 227-QĐ/TW, ngày 19/10/2026 của Bộ Chính trị về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đối với tập thể và cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng; Quy định số 221-QĐ/TW, ngày 5/10/2026 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác đối với tổ chức đảng và Nhân dân nơi cư trú; Quy định số 228 – QĐ/TW ngày 3/11/2026 của Ban Bí thư về sinh hoạt đảng; Quy định số 225-QĐ/TW ngày 14/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; Quy định số 01-QĐ/UBKTTU ngày 6/11/2026 về theo dõi, đôn đốc và xử lý việc thực hiện thông báo kết luận kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Thông qua hội nghị giúp cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung trọng tâm, điểm mới của các văn bản; nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong quá trình triển khai thực hiện. Qua đó, vận dụng phù hợp vào thực tiễn công tác tại cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.