Gần 7 tỷ USD kiều hối được chuyển về TP Hồ Chí Minh sau 9 tháng

Số liệu này cho thấy sự phục hồi của dòng kiều hối sau hai quý đầu năm liên tiếp giảm so với cùng kỳ, lần lượt ở mức 16,9% và 27,9%. Mức tăng trưởng dương trong quý III cho thấy dòng tiền từ nước ngoài chuyển về TP Hồ Chí Minh đang có dấu hiệu cải thiện, dù tổng lượng kiều hối tính chung từ đầu năm vẫn thấp hơn cùng kỳ năm trước.

Dự báo kiều hối về TP Hồ Chí Minh cả năm nay đạt khoảng 9,5-9,8 tỷ USD.

Bà Trần Thị Ngọc Liên - Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 2 cho biết lượng kiều hối về TP Hồ Chí Minh giảm trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm, USD duy trì ở mức cao và chính sách nhập cư chặt chẽ tại một số quốc gia đã ảnh hưởng đến việc làm, thu nhập và khả năng chuyển tiền của người Việt Nam ở nước ngoài.

Xét theo khu vực, châu Á tiếp tục là nguồn cung kiều hối lớn nhất của TP Hồ Chí Minh, với gần 1,677 tỷ USD, chiếm 59,1% tổng lượng kiều hối chuyển về. Châu Mỹ đứng thứ hai với 748,5 triệu USD, tương đương 26,4%. Trong khi đó, kiều hối từ châu Âu đạt 222,1 triệu USD và từ châu Đại Dương đạt 173,2 triệu USD.

Đáng chú ý, các tổ chức kinh tế trực tiếp nhận và chi trả ngoại tệ chiếm tỷ trọng chủ yếu, với hơn 2,2 tỷ USD, tương đương 77,7% tổng lượng kiều hối trong quý III. Giá trị kiều hối qua kênh này tăng 58,5% so với quý trước. Ngược lại, lượng kiều hối chuyển qua các tổ chức tín dụng đạt 631,4 triệu USD, giảm nhẹ 1,6%.

Dù ghi nhận sự cải thiện trong quý III, dòng kiều hối về TP Hồ Chí Minh vẫn chịu áp lực trong bức tranh chung của 9 tháng đầu năm. Lũy kế đến hết tháng 9/2026, lượng kiều hối chuyển về thành phố đạt gần 6,87 tỷ USD, giảm 13,8% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, nhờ mức tăng trong quý III, mức giảm lũy kế đã thu hẹp đáng kể so với mức giảm 22,8% ghi nhận trong 6 tháng đầu năm.

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2 dự báo lượng kiều hối chuyển về TP Hồ Chí Minh trong cả năm 2026 có thể đạt khoảng 9,5-9,8 tỷ USD, thấp hơn mức 10,3 tỷ USD của năm 2025.