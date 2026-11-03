Gần 7 triệu người dân ở Thành phố Hồ Chí Minh được khám sức khỏe

UBND phường Chánh Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khám sức khỏe cho người dân trên địa bàn.

Kết quả Chương trình khám sức khỏe toàn dân giữa các địa phương tiếp tục có sự chênh lệch rõ rệt. Theo số liệu tổng hợp, đã có 4 địa phương ghi nhận số lượt khám cộng dồn bằng hoặc vượt quy mô dân số, gồm: Phường Sài Gòn, xã Thạnh An, xã Vĩnh Lộc và phường Phước Thắng.

Một số địa phương khác đạt tỷ lệ cao như phường Long Phước (93,76%), xã Phước Hòa (87,70%), xã Bà Điểm (86,67%) và xã Hiệp Phước (85,79%). Đáng ghi nhận, đã có 104 xã, phường đạt tỷ lệ khám trên 50%.

Kết quả này cho thấy sự chủ động, sáng tạo và quyết tâm của nhiều địa phương trong tổ chức thực hiện. Thời gian qua, nhiều xã, phường đã triển khai những cách làm linh hoạt, phù hợp với đặc điểm dân cư và điều kiện thực tế, kể cả tổ chức khám sức khỏe vào buổi tối, ngày nghỉ, đưa các đội khám lưu động đến khu dân cư, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tham gia.

UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã chấp thuận mở rộng đối tượng khám sức khỏe định kỳ miễn phí tại Công văn số 10110/UBND-VX ngày 17/10/2026. Công dân Việt Nam chưa đủ điều kiện đăng ký thường trú, tạm trú tại Thành phố Hồ Chí Minh nhưng có thông tin nơi ở hiện tại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh được xác thực bằng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trên VNeID sẽ được khám sức khỏe miễn phí.

Sở Y tế ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự vào cuộc tích cực của chính quyền địa phương, các trạm y tế và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Những cách làm hiệu quả này cần được tiếp tục chia sẻ, nhân rộng trong toàn Thành phố.

Tuy nhiên, vẫn còn 12 địa phương có tỷ lệ khám sức khỏe dưới 40%, trong đó thấp nhất là phường Cầu Ông Lãnh (32,96%), tiếp đến là phường Vĩnh Hội (35,07%), phường An Lạc (35,65%), phường Bình Trị Đông (35,76%), phường Bến Thành (36,72%) và các địa phương gồm phường Phú Thạnh, phường Chợ Quán, xã Cần Giờ, phường Phú Định, xã Bình Hưng, phường Bình Trưng và phường Gia Định.

Theo Sở Y tế Thành phố, sự chênh lệch này đặt ra yêu cầu phải tiếp tục đổi mới phương thức tổ chức, điều phối nguồn lực linh hoạt và tập trung hỗ trợ đúng địa bàn, đúng nhu cầu.

Sở Y tế đề nghị với chính quyền các địa phương rà soát nguyên nhân chậm tiến độ, kịp thời tăng cường các đội khám lưu động, huy động sự hỗ trợ của các bệnh viện, đồng thời Sở Y tế sẽ điều phối năng lực khám sức khỏe từ những địa phương đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ sang hỗ trợ các địa bàn còn khó khăn.

Trong giai đoạn tăng tốc cuối năm, yêu cầu đặt ra không chỉ là nâng cao số lượt khám mà còn phải thu hẹp khoảng cách giữa các địa phương, bảo đảm chất lượng khám và cập nhật đầy đủ dữ liệu vào hồ sơ sức khỏe điện tử. Tinh thần chung là phát huy trách nhiệm của chính quyền cơ sở, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, quyết tâm hoàn thành mục tiêu khám sức khỏe toàn dân trong năm 2026.

Đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm hoàn thành mục tiêu khám sức khỏe định kỳ toàn dân năm 2026, Sở Y tế Thành phố tiếp tục tham mưu UBND Thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện:

1. Liên đoàn Lao động Thành phố, Sở Nội vụ tăng cường đôn đốc các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động theo quy định; ngành Y tế phối hợp, hỗ trợ điều phối các cơ sở khám sức khỏe đủ điều kiện.

2. UBND 168 phường, xã, đặc khu rà soát, lập danh sách cụ thể số người chưa được khám theo từng nhóm đối tượng; chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức khám hết số người còn lại, ưu tiên nhóm yếu thế và các địa bàn có tỷ lệ khám thấp.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, đôn đốc các cơ sở giáo dục khẩn trương hoàn thành khám sức khỏe cho học sinh, sinh viên trong tháng 11/2026, ưu tiên tổ chức khám tập trung tại trường.

4. Các cơ sở khám sức khỏe chủ động tăng cường nhân lực, bố trí lịch khám linh hoạt, phối hợp hỗ trợ các địa phương còn tỷ lệ khám thấp; Sở Y tế tiếp tục rà soát, điều phối nguồn lực từ những địa phương đã cơ bản hoàn thành.

5. Các cơ sở khám sức khỏe tăng cường kiểm soát chất lượng, cập nhật đầy đủ, chính xác dữ liệu lên Nền tảng Quản lý sức khỏe cộng đồng; phối hợp rà soát, đối chiếu dữ liệu khám, điều trị định kỳ, hạn chế trùng lặp và bảo đảm quyền lợi của người dân.