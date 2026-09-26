Gần 7.000ha lúa Hè Thu ở Cà Mau bị ảnh hưởng do mưa lớn kéo dài

Nhiều diện tích lúa Hè Thu bị ngập trong nước.

Ngày 26/9, đại diện UBND tỉnh Cà Mau cho biết, từ 19/9 đến sáng 25/9, trên địa bàn tỉnh xuất hiện đợt mưa lớn kéo dài trên diện rộng, kèm dông lốc. Tổng lượng mưa ghi nhận tại nhiều nơi vượt 400 mm. Mưa lớn kết hợp triều cường đã gây ngập cục bộ tại nhiều tuyến giao thông, đê bao và vùng sản xuất.

Lúa Hè Thu bị đổ sập.

Theo thống kê sơ bộ đến chiều 25/9, đợt mưa lớn đã ảnh hưởng khoảng 6.866ha lúa Hè Thu; gây ngập úng nội đồng hơn 11.000ha lúa - tôm mới gieo sạ; làm ảnh hưởng trên 167ha rau màu, khoảng 224ha cây ăn trái và trên 5 ha diện tích nuôi trồng thủy sản.

Đáng chú ý, mưa dông khiến 12 căn nhà bị hư hỏng, sập đổ; hơn 27,6km đường giao thông nông thôn và đê bao bị ngập sâu từ 10 - 50cm.

Diện tích lúa Hè Thu của một hộ dân bị ngập.

Dự báo của ngành chuyên môn, khả năng từ ngày 27/9 đến 3/10, địa phương tiếp tục đối mặt với đợt triều cường mạnh, nguy cơ gây ngập sâu tại các vùng trũng thấp.

Trước tình hình trên, ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu các sở, ngành và địa phương khẩn trương thống kê thiệt hại, tháo úng tiêu thoát nước, hỗ trợ nông dân thu hoạch và sẵn sàng phương án ứng phó triều cường.

“Nguyên tắc tháo úng là phải tháo nhanh nhưng phải phù hợp và chuẩn bị dự phòng cho phòng chống thiên tai. Các địa phương cần phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Khai thác công trình thủy lợi để điều tiết đồng bộ hệ thống cống, trạm bơm; đồng thời làm việc với ngành điện lực để ưu tiên nguồn điện phục vụ người dân bơm tát nội đồng”, ông Sử lưu ý.

Một nông dân ở xã Khánh Bình tìm cách cứu lúa.

Lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau cũng chỉ đạo việc hỗ trợ thiệt hại theo Nghị định 09/2025/NĐ-CP và Nghị quyết 17/2025/NQ-HĐND phải bảo đảm tính chính xác và kịp thời. Quy trình từ hướng dẫn, khoanh vùng đến khảo sát đánh giá tại xã và tỉnh cần được tập trung rút ngắn tối đa trong vòng 3 tuần trở lại để người dân kịp thời có nguồn vốn khôi phục sản xuất theo mùa vụ.

Cấp xã khẩn trương rà soát diện tích lúa chưa thu hoạch, nếu thiếu lực lượng hoặc máy móc phải báo cáo ngay để tỉnh điều động lực lượng quân sự, dân quân tự vệ xuống hỗ trợ nhân dân.