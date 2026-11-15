Gần 7.000 vận động viên tranh tài tại giải marathon Cà Mau

Ban tổ chức trao giải cự ly 5km và 10km diễn ra chiều 14/11. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Sự kiện năm nay quy tụ gần 7.000 vận động viên chuyên nghiệp lẫn phong trào trong nước và quốc tế.

Bên cạnh đó, giải đấu còn có sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh cùng các đơn vị trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng quốc gia Việt Nam (PetroVietnam).

Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên đạt thành tích xuất sắc ở nội dung chạy gia đình (Family Run) tại lễ khai mạc. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Các vận động viên tranh tài ở 4 cự ly gồm 5km, 10km, 21km và 42km trên những cung đường chạy qua địa bàn phường An Xuyên, xã Hồ Thị Kỷ và xã Khánh An.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Ngô Vũ Thăng phát biểu khai mạc giải. (Ảnh: HỮU TÙNG).

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Ngô Vũ Thăng nhấn mạnh, những năm qua, song hành với nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng-an ninh, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh luôn đặc biệt quan tâm đầu tư cho sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Huỳnh Quốc Việt (thứ 7 từ phải qua) trao giấy khen và hoa chúc mừng các gương mặt trẻ tiêu biểu của địa phương tại buổi lễ. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Hoạt động này góp phần tăng cường sức khỏe, hoàn thiện thể chất con người, phát triển nguồn nhân lực và nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân. Nhắc lại lời kêu gọi toàn dân tập thể dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh đạo tỉnh mong muốn mỗi người dân hãy chọn cho mình một môn thể thao thích hợp để duy trì tập luyện thường xuyên.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau Nguyễn Quốc Thanh (bìa trái) tiếp nhận bản tài trợ tượng trưng từ đơn vị đồng hành cùng giải. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Trước giờ khai mạc, vào chiều 14/11, các nội dung thi đấu ở cự ly 5km và 10km đã diễn ra sôi nổi. Các cự ly đường dài còn lại sẽ tiếp tục tranh tài vào ngày 15/11.

Giải đấu năm nay càng thêm phần ý nghĩa khi gắn liền với chuỗi hoạt động của Festival tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026, đồng thời chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 và kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống Cách mạng của Đảng bộ, quân và dân tỉnh Cà Mau (13/12/1940-13/12/2026).

Không chỉ là ngày hội thể thao, sự kiện còn mở ra dịp để du khách gần xa khám phá vẻ đẹp thiên nhiên kỳ thú, bầu không khí trong lành, thưởng thức tinh hoa ẩm thực đặc trưng và cảm nhận trọn vẹn sự hiền hòa, nghĩa tình, mến khách của vùng đất, con người cực nam Tổ quốc.

Đồng thời, đây cũng là cơ hội thúc đẩy giao lưu, hợp tác và thu hút các nhà đầu tư, doanh nghiệp lữ hành đến khảo sát, tìm hiểu tiềm năng, lợi thế cùng các chính sách ưu đãi phát triển du lịch vùng sông nước Cà Mau.