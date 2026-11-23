Các đội ghe Ngo tranh tài quyết liệt trên sông Maspero, tạo nên những màn rượt đuổi hấp dẫn tại giải đua năm 2026.

Trưa 23/11, Giải Đua ghe Ngo TP. Cần Thơ năm 2026 chính thức khai mạc tại khu vực sông Maspero qua phường Sóc Trăng. Đây là hoạt động điểm nhấn trong chuỗi sự kiện chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo TP. Cần Thơ năm 2026.

Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp - Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ cho biết, thành phố luôn quan tâm triển khai các chủ trương, chính sách nhằm bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số, trong đó có đồng bào Khmer. Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo là sinh hoạt tín ngưỡng truyền thống, thể hiện ước vọng mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu của đồng bào Khmer. Cuộc thi còn là biểu tượng của ý chí kiên cường, sức mạnh cộng đồng và niềm tự hào dân tộc. Mỗi chiếc ghe Ngo trên đường đua còn thể hiện tinh thần đoàn kết, đồng tâm hiệp lực của cả tập thể.

Theo Ban tổ chức, giải năm nay có 84 đội ghe đăng ký tham gia, tăng 22 đội so với năm 2025. Trong đó, TP. Cần Thơ có 70 đội (59 đội nam, 11 đội nữ); tỉnh Cà Mau có 14 đội (8 đội nam, 6 đội nữ). Tổng số vận động viên tham gia gần 7.000 người.

Ở nội dung ghe nam, 67 đội được chia thành 16 bảng, cự ly thi đấu 1.200m. Ở nội dung nữ, 17 đội được chia thành 4 bảng thi đấu cự ly 1.000m. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, chọn 2 đội nhất, nhì mỗi bảng vào vòng tứ kết, bán kết và chung kết.

Bất chấp cái nắng trưa gay gắt, hàng ngàn người vẫn đứng ken đặc hai bên bờ sông Maspéro, hò reo cổ vũ cho các đội ghe ngo đang háo hức bước vào cuộc tranh tài sôi nổi.

Việc số đội tham dự tăng mạnh cho thấy sức hút của môn thể thao truyền thống gắn bó mật thiết với đời sống văn hóa đồng bào Khmer Nam Bộ.

Các đội ghe Ngo bước vào tranh tài quyết liệt trên sông Maspero, mở màn Giải Đua ghe Ngo TP. Cần Thơ năm 2026.

Những chiếc ghe Ngo lao vun vút trên sông Maspero, các tay chèo phối hợp nhịp nhàng, dốc sức trong từng nhịp dầm. Hai bên bờ sông, đông đảo người dân reo hò, cổ vũ tạo nên không khí sôi động của ngày hội.

Bên cạnh quy mô tham dự lớn nhất từ trước đến nay, giải đấu năm nay còn có cơ cấu giải thưởng hấp dẫn. Đội giành giải nhất nhận 200 triệu đồng; giải nhì 150 triệu đồng; giải ba 80 triệu đồng và giải tư 50 triệu đồng.

Đông đảo người dân đổ về hai bên bờ sông Maspero, reo hò, cổ vũ các đội ghe Ngo tranh tài, tạo nên không khí náo nhiệt trong ngày hội.

Với 84 đội ghe cùng gần 7.000 vận động viên hội tụ, giải đua năm nay không chỉ là cuộc tranh tài thể thao quy mô lớn mà còn là dịp để những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer tiếp tục được lan tỏa, góp phần quảng bá hình ảnh TP. Cần Thơ giàu bản sắc đến người dân và du khách.