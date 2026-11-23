Đường đua ghe Ngo ở Cần Thơ được khuấy động bởi hàng nghìn người tham gia.

Trưa 23/11, giải đua ghe Ngo chào mừng Lễ hội Oóc Om Bóc và hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam đã khai mạc tại khu vực khán đài sông Maspéro, phường Sóc Trăng.

Đây là giải đua ghe Ngo lớn nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long được tổ chức thường niên trên sông Maspéro của TP Sóc Trăng cũ. Đây không chỉ là hoạt động văn hóa, thể thao đậm đà bản sắc truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer, gắn liền với đời sống tín ngưỡng, mà còn là môn thể thao độc đáo trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Từ sáng sớm 23/11, hàng nghìn người từ khắp nơi đổ xô về phường Phú Lợi và phường Sóc Trăng để tập trung hai bên bờ kè sông Maspéro.

Người dân và du khách trong, ngoài nước có mặt ở hai bờ kè để chờ đợi những màn tranh tài sôi nổi.

Mùa giải năm nay Ban tổ chức ghi nhận quy mô lớn chưa từng có với sự góp mặt của 84 đội đua với gần 6.900 vận động viên của TP Cần Thơ và tỉnh Cà Mau. Trong đó, 67 đội nam tham gia cự ly 1.200 m và 17 đội nữ tranh tài cự ly 1.000 m.

Oóc Om Bóc là Lễ cúng Trăng rằm tháng 10 Âm lịch, là dịp để đồng bào Khmer tạ ơn thần Mặt trăng và các vị thần linh đã mang đến điều lành, may mắn, qua đó gởi gắm mong ước về một cuộc sống bình an, sung túc.

Hoạt động được người dân mong chờ nhất của Lễ hội là giải đua ghe Ngo.

Đặc biệt, mùa giải năm nay xác lập những con số ấn tượng, đó là 17 chùa thành lập mới hoặc tái lập đội ghe Ngo, 20 chùa đóng ghe Ngo mới và có đến 23 chiếc ghe Ngo độc mộc được đưa vào thi đấu nhằm tối ưu hóa tốc độ. Điều này tạo nên một diện mạo tươi mới cho đường đua sông nước Cần Thơ.

Ngoài sức hấp dẫn của giải đua qua những trận tranh tài sôi nổi trên sông nước, mức tiền thưởng năm nay cũng rất hấp dẫn với giá trị 200 triệu đồng cho giải nhất cự ly 1.200 m nam và 1.000 m nữ. Giải nhì của mỗi thể loại đồng giá trị 150 triệu đồng, giải ba 80 triệu đồng và hạng tư 50 triệu đồng.

Phát biểu khai mạc giải đua ghe Ngo, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp cho biết, thời gian qua thành phố đã triển khai đồng bộ nhiều chủ trương, chính sách thiết thực nhằm bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số, đặc biệt là đồng bào Khmer.

Theo bà Điệp, trong đời sống văn hóa - tinh thần của đồng bào dân tộc Khmer, Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo không chỉ là sinh hoạt tín ngưỡng truyền thống đặc sắc nhằm tri ân thiên nhiên, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, mà còn là biểu tượng của ý chí kiên cường, sức mạnh cộng đồng và niềm tự hào dân tộc.