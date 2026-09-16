Gần 7.000 doanh nghiệp tại TP Hồ Chí Minh 'chây ì' đóng BHXH

Đáng chú ý, gần 5.000 doanh nghiệp trong số đó dù được Bảo hiểm xã hội TP Hồ Chí Minh và Viện Kiểm sát nhân dân các khu vực mời đến làm việc nhưng vẫn không chịu đến theo quy định.

Theo Bảo hiểm xã hội TP Hồ Chí Minh, trong thời gian qua, đơn vị này đã phối hợp với các Viện Kiểm sát nhân dân khu vực trên địa bàn Thành phố rà soát và làm việc với các đơn vị sử dụng lao động chậm đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), qua đó nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Tính đến ngày 31/8/2026, số tiền các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN khoảng 6,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 4,12% kế hoạch thu. Các đơn vị có số tiền và thời gian chậm đóng ảnh hưởng đến quyền lợi người lao động được đưa vào diện phối hợp làm việc. Tại các buổi làm việc, hai cơ quan tập trung tuyên truyền, giải thích trách nhiệm của người sử dụng lao động, đồng thời yêu cầu các đơn vị xây dựng phương án và khẩn trương khắc phục số tiền chậm đóng theo quy định.

Từ đầu năm đến nay, Bảo hiểm xã hội TP Hồ Chí Minh đã mời 6.755 đơn vị chậm đóng BHXH đến làm việc, với tổng số tiền chậm đóng khoảng 2.161,7 tỷ đồng. Thực tế ghi nhận, 1.818 đơn vị đã tham dự các buổi làm việc, 4.937 đơn vị không đến làm việc, Bảo hiểm xã hội Thành phố đã thu hồi được số tiền chậm đóng hơn 442,16 tỷ đồng, tương ứng 20,45% số tiền chậm đóng theo danh sách.

Bên cạnh các đơn vị chủ động phối hợp, khắc phục tình trạng chậm đóng, vẫn còn một số đơn vị chưa thực hiện đầy đủ việc phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội. Bảo hiểm xã hội TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục công khai, cập nhật danh sách các đơn vị này trên các phương tiện thông tin đại chúng, góp phần bảo đảm tính minh bạch, tạo điều kiện để người lao động và các cơ quan liên quan theo dõi, giám sát. “Việc không tham dự buổi làm việc theo Giấy mời không làm thay đổi trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng BHXH, BHYT, BHTN và bảo đảm quyền lợi của người lao động. Cơ quan Bảo hiểm xã hội sẽ phối hợp Viện Kiểm sát các khu vực thực hiện xử lý các bước tiếp theo, theo đúng quy định pháp luật”, đại diện Bảo hiểm xã hội TP.Hồ Chí Minh thông tin.

Bảo hiểm xã hội TP Hồ Chí Minh cũng đề nghị các đơn vị sử dụng lao động chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN khẩn trương thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng, khắc phục số tiền chậm đóng, không để kéo dài, ảnh hưởng đến quyền lợi an sinh của người lao động. Thời gian tới, Bảo hiểm xã hội TP Hồ Chí Minh tiếp tục phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân các khu vực rà soát, làm việc, đôn đốc và theo dõi việc khắc phục chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động.

Đối với các trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, Bảo hiểm xã hội TP Hồ Chí Minh sẽ kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định. Đối với vụ việc có dấu hiệu tội phạm, hồ sơ liên quan sẽ được chuyển đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét, xử lý hình sự.