Ảnh minh họa: LPBank

Kết thúc phiên giao dịch ngày 19/11/2026, cổ phiếu LPB của Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) xuất hiện giao dịch thỏa thuận quy mô lớn, với hơn 107,28 triệu cổ phiếu được sang tay, tổng giá trị đạt 3.497,33 tỷ đồng. Giá giao dịch thỏa thuận bình quân tương đương 32.600 đồng/cổ phiếu.

Tính chung toàn phiên, tổng khối lượng giao dịch cổ phiếu LPB đạt 109,52 triệu đơn vị, tương ứng giá trị 3.574,88 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch khớp lệnh chỉ đạt 2,24 triệu cổ phiếu, trị giá 77,56 tỷ đồng. Như vậy, giao dịch thỏa thuận chiếm khoảng 98% tổng khối lượng và 97,8% tổng giá trị giao dịch cổ phiếu LPB trong phiên 19/11.

Trước đó, phiên 18/11 ghi nhận 80 triệu cổ phiếu LPB được giao dịch thỏa thuận với giá trị 2.736,08 tỷ đồng. Phiên 17/11 cũng có 74,39 triệu cổ phiếu được sang tay qua phương thức này, tương ứng giá trị 2.573,9 tỷ đồng.

Đặc biệt, trong phiên 12/11, khối lượng giao dịch thỏa thuận đạt 88,55 triệu cổ phiếu, giá trị 2.992,83 tỷ đồng, trong khi khối lượng khớp lệnh chỉ đạt một triệu cổ phiếu.

Theo thống kê, tính từ đầu tháng 11 đến hết phiên 19/11, gần 620 triệu cổ phiếu LPB đã được giao dịch thỏa thuận, với tổng giá trị hơn 20.852 tỷ đồng, tương đương khoảng 20,75% vốn điều lệ ngân hàng. Giá giao dịch thỏa thuận bình quân trong giai đoạn này đạt khoảng 33.634 đồng/cổ phiếu.

Cổ phiếu LPB giảm gần 8% sau ba phiên

Trái ngược với quy mô giao dịch thỏa thuận lớn, thị giá cổ phiếu LPB trên sàn HoSE liên tục điều chỉnh trong những phiên gần đây.

Cụ thể, kết thúc phiên 19/11, cổ phiếu LPB dừng ở mức 34.200 đồng/cổ phiếu, giảm 800 đồng, tương ứng 2,29% so với phiên trước. Trong phiên, mã này mở cửa tại 35.000 đồng/cổ phiếu, có thời điểm tăng lên 35.350 đồng trước khi giảm xuống mức thấp nhất 34.150 đồng/cổ phiếu.

Đây là phiên giảm thứ ba liên tiếp của LPB. Trước đó, ngày 18/11, cổ phiếu ngân hàng này giảm 4,63%, từ 36.700 đồng xuống 35.000 đồng/cổ phiếu. Phiên 17/11, LPB cũng giảm 1,21% so với phiên trước, xuống 36.700 đồng/cổ phiếu.

Như vậy, so với mức đóng cửa 37.150 đồng/cổ phiếu ngày 16/11, thị giá LPB đã giảm 2.950 đồng, tương đương 7,94% chỉ sau ba phiên giao dịch.

Cùng với đà giảm giá, vốn hóa thị trường của LPBank thu hẹp từ khoảng 110.978 tỷ đồng trong phiên 16/11 xuống còn 102.165 tỷ đồng vào ngày 19/11, tương đương mức giảm hơn 8.800 tỷ đồng.

So với đầu năm 2026, thị giá LPB hiện thấp hơn khoảng 13%. Thanh khoản khớp lệnh bình quân đạt hơn 2 triệu cổ phiếu mỗi phiên, thấp hơn đáng kể so với khối lượng giao dịch thỏa thuận trong những phiên gần đây.

Diễn biến cổ phiếu LPB. Nguồn: TradingView

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2026, LPBank đạt lợi nhuận trước thuế gần 4.448 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước (YoY). Lợi nhuận sau thuế đạt gần 3.562 tỷ đồng, tăng 28,9% YoY.

Trong kỳ, thu nhập lãi thuần của LPBank đạt gần 3.923 tỷ đồng, giảm 7,4% YoY. Điều này cho thấy nguồn thu từ hoạt động tín dụng cốt lõi chịu áp lực, dù lợi nhuận chung của ngân hàng vẫn tăng trưởng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, lợi nhuận trước thuế của LPBank đạt 10.421 tỷ đồng, tăng gần 9% YoY và hoàn thành khoảng 70% kế hoạch năm.

Tổng thu nhập hoạt động trong 9 tháng đạt 19.179 tỷ đồng, tăng 29% YoY. Trong đó, thu nhập thuần ngoài lãi đạt 7.489 tỷ đồng, chiếm khoảng 39% tổng thu nhập hoạt động.

Đóng góp lớn vào nguồn thu ngoài lãi là hoạt động dịch vụ với lãi thuần đạt 5.977 tỷ đồng, tăng 136% YoY. Hoạt động kinh doanh ngoại hối mang về 889 tỷ đồng, tăng 241% YoY.

Ở chiều ngược lại, chi phí hoạt động của ngân hàng trong 9 tháng đạt 5.337 tỷ đồng. Tỷ lệ chi phí hoạt động trên tổng thu nhập hoạt động (CIR) ở mức 27,83%, giảm khoảng 0,5 điểm phần trăm so với cùng kỳ.

Về quy mô hoạt động, tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản của LPBank đạt 694.183 tỷ đồng, tăng 14,6% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 481.570 tỷ đồng, tăng 23%, trong khi huy động vốn thị trường 1 đạt 520.976 tỷ đồng, tăng 30% so với cuối năm 2025.