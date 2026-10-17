Gần 600 vận động viên tham gia Giải leo núi “Chinh phục thác Nậm Rịa – Đường lên mùa vàng” năm 2026

Giải thu hút gần 600 vận động viên đến từ các câu lạc bộ thể thao, cơ quan, đơn vị, trường học và doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh tham gia.

Các vận động viên xuất phát tranh tài.

Các vận động viên chạy qua cánh đồng Hợp Thành đang mùa thu hoạch.

Các vận động viên vượt qua địa hình dốc cao phức tạp.

Các vận động viên tranh tài ở cự ly 8 km, với 4 nội dung dành cho nam, nữ ở hai nhóm tuổi từ 18 đến 40 tuổi và từ 41 tuổi trở lên.

Trên cung đường chinh phục thác Nậm Rịa, các vận động viên có cơ hội thử thách sức bền, nâng cao thể lực; khám phá cảnh quan thiên nhiên, núi rừng và những nét văn hóa đặc sắc của địa phương.

Vận động viên về đích.

Ban tổ chức trao Kỷ niệm chương cho các vận động viên hoàn thành đường chạy.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, giải đấu năm nay diễn ra sôi nổi, an toàn, thể hiện tinh thần đoàn kết, trung thực và quyết tâm của các vận động viên.

Kết thúc giải, Ban tổ chức đã trao 36 giải cá nhân, gồm 5 giải Nhất, 5 giải Nhì, 10 giải Ba, 16 giải Khuyến khích và trao kỷ niệm chương cho các vận động viên tham gia.

Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên xuất sắc nội dung nữ từ 18 - 40 tuổi.

Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên xuất sắc nội dung nam từ 18 - 40 tuổi.

Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên xuất sắc nội dung nam trên 41 tuổi.

Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên xuất sắc nội dung nữ trên 41 tuổi.

Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên xuất sắc nội dung phong trào.

Giải leo núi “Chinh phục thác Nậm Rịa – Đường lên mùa vàng” là hoạt động thể thao góp phần tạo điểm nhấn cho Lễ hội Cốm Hợp Thành năm 2026, thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao và tăng cường giao lưu giữa người dân, du khách với các vận động viên.

Thông qua sự kiện, xã Hợp Thành mong muốn quảng bá cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa và con người địa phương, từng bước kết nối thể thao với các hoạt động trải nghiệm, góp phần phát triển du lịch theo hướng sinh thái, cộng đồng bền vững.