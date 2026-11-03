Gần 600 phụ nữ được tầm soát ung thư vú miễn phí

Nhân viên y tế hướng dẫn người bệnh thực hiện siêu âm tầm soát ung thư vú

Hoạt động nằm trong khuôn khổ sáng kiến “Ngày vì sức khỏe người bệnh” (Patient Purpose Day) năm 2026, với chủ đề “Bình đẳng trong chăm sóc sức khỏe phụ nữ”, hướng đến hỗ trợ phụ nữ tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là những người còn gặp khó khăn về chi phí khám, tầm soát bệnh.

Tại chương trình, phụ nữ tham gia được sàng lọc ban đầu, đo các chỉ số sinh hiệu, khám lâm sàng và siêu âm tuyến vú miễn phí. Những trường hợp phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc cần kiểm tra chuyên sâu được bác sĩ tư vấn, hướng dẫn thực hiện các bước chẩn đoán tiếp theo.

Theo các chuyên gia y tế, việc phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao hiệu quả điều trị, giảm nguy cơ tử vong và cải thiện chất lượng sống cho người bệnh. Bên cạnh hoạt động tầm soát, chương trình còn tổ chức các buổi tư vấn, chia sẻ kiến thức về phát hiện sớm ung thư vú và chăm sóc sức khỏe tinh thần.

Người dân đăng ký tham gia tầm soát ung thư vú

Ông Charaf Kadri, Phó Chủ tịch, Ngành hàng chăm sóc sức khỏe, DKSH Việt Nam, chia sẻ, với chủ đề “bình đẳng trong chăm sóc sức khỏe phụ nữ”, chúng tôi mong muốn góp phần thu hẹp các rào cản trong tiếp cận dịch vụ y tế và nâng cao nhận thức về sức khỏe cho phụ nữ.

Thông qua hoạt động tầm soát ung thư vú miễn phí cùng các chương trình chia sẻ về sức khỏe tinh thần, DKSH hy vọng sẽ khuyến khích phụ nữ chủ động chăm sóc bản thân và sức khỏe của mình. Đây cũng là cách chúng tôi hiện thực hóa cam kết "chăm sóc sức khỏe cho mọi người" (Healthcare for All), thông qua việc chung tay cùng các đối tác mang những hoạt động chăm sóc sức khỏe thiết thực và bền vững đến gần hơn với cộng đồng.

Theo số liệu của Cơ quan Nghiên cứu ung thư quốc tế (IARC) thuộc Tổ chức Y tế thế giới (WHO), ung thư vú là loại ung thư có số ca mắc mới cao nhất tại Việt Nam, với khoảng 25.711 ca mắc mới theo số liệu được công bố năm 2024.