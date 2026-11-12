Gần 600 hồ sơ nghi trốn thuế, mua - bán hóa đơn sang công an

Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn mua bán hóa đơn

Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai Hà Đức Minh đặt câu hỏi chất vấn sáng 12/11. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chất vấn Bộ trưởng Tài chính tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn sáng 12/11, đại biểu Quốc hội Hà Đức Minh (tỉnh Lào Cai) phản ánh, tình trạng mua bán trái phép hóa đơn vẫn diễn ra dù hóa đơn điện tử (HĐĐT) đã được triển khai trên phạm vi toàn quốc.

Đại biểu đề nghị Bộ trưởng làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của cơ quan Thuế trong quản lý, kiểm tra, giám sát việc sử dụng HĐĐT và giải pháp chấn chỉnh tình trạng này.

Thừa nhận thực tế trên, Bộ trưởng Tài chính cho biết ngành Thuế đã phát hiện các vi phạm và nhận trách nhiệm, đồng thời chỉ đạo xử lý quyết liệt. Theo Bộ trưởng, trong 10 tháng năm 2026, cơ quan Thuế đã phát hành hơn 10 tỷ hóa đơn đưa vào giao dịch, gồm 5,2 tỷ HĐĐT và 5,5 tỷ hóa đơn giấy. Tuy nhiên, tình trạng mua bán hóa đơn vẫn tồn tại, đặc biệt liên quan đến các công ty “ma”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Võ Tấn Đạt (sinh năm: 1967, xã An Thạnh, thành phố Cần Thơ) để điều tra về hành vi “Trốn thuế” quy định tại khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017, năm 2025). Ảnh: BCA

Thời gian tới, ngành Thuế sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, nhất là cơ quan công an để tăng cường ứng dụng công nghệ số để định danh người đăng ký, đứng tên chủ doanh nghiệp; đồng thời, gắn trách nhiệm quản lý với việc kiểm tra, giám sát hoạt động thực tế của doanh nghiệp, tập trung vào các nhóm đối tượng, lĩnh vực có rủi ro cao. Đáng chú ý, từ năm 2022 đến nay, ngành Thuế đã chuyển gần 600 hồ sơ doanh nghiệp có dấu hiệu trốn thuế, buôn bán hóa đơn sang cơ quan điều tra.

Bộ trưởng Bộ Tài chính nhấn mạnh, mục tiêu là hạn chế tối đa tình trạng mua bán hóa đơn, tránh gây mất công bằng trong kinh doanh và thất thu ngân sách Nhà nước. Bên cạnh hoàn thiện chính sách, ngành Thuế cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tăng cường kiểm tra, giám sát và sử dụng các công cụ quản lý để chấm dứt tình trạng này.

Hiệu quả cải cách cần đánh giá qua mức giảm chi phí thực chất

Đại biểu Quốc hội TP Đồng Nai Trịnh Xuân An phát biểu mới đây tại Hội trường Quốc hội về Dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Cũng tại phiên chất vấn sáng 12/11, đại biểu Trịnh Xuân An (Đồng Nai) đề nghị Bộ trưởng Tài chính làm rõ những điểm nghẽn cần ưu tiên tháo gỡ để kết quả cải cách thủ tục hành chính chuyển thành lợi ích thực chất cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ như thời gian, chi phí cũng như môi trường thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh.

Báo cáo của Bộ Tài chính cho hay, đã cắt giảm, đơn giản hóa 87,3% thủ tục hành chính và giảm 53,52% chi phí tuân thủ. Tuy nhiên, theo đại biểu Trịnh Xuân An, hiệu quả cải cách cần được đánh giá qua mức độ thuận lợi và chi phí thực tế mà doanh nghiệp phải bỏ ra.

Trả lời chất vấn, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn khẳng định, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, giảm chi phí tuân thủ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ giao cho các bộ, ngành, trong đó có Bộ Tài chính. Qua nỗ lực cải cách thời gian qua của ngành Tài chính, thủ tục hành chính đã giảm khoảng 87%; thời gian tuân thủ giảm 53%; chi phí tuân thủ giảm 55%.

Thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, bảo đảm phù hợp với các chuẩn mực, thông lệ nhưng vẫn chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp kinh doanh chính đáng. Các lĩnh vực được ưu tiên cải cách gồm thủ tục đầu tư, gia nhập thị trường, thanh toán và quyết toán thuế thông qua đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Bộ Tài chính cũng tiếp tục đơn giản hóa các ứng dụng, thiết kế thân thiện hơn với người sử dụng; đồng thời chú trọng bảo đảm an ninh mạng và xây dựng cơ sở dữ liệu. Bên cạnh đó, theo Bộ trưởng, Bộ sẽ tiếp tục cải tiến các thủ tục liên quan đến tiếp cận đất đai và tín dụng, trong đó có những quy định tạo điều kiện về quỹ đất cho doanh nghiệp.