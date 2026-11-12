Gần 600 hồ sơ nghi trốn thuế, mua bán hóa đơn được chuyển sang cơ quan điều tra

Đặt câu hỏi với Bộ trưởng Bộ Tài chính tại phiên chất vấn sáng 12/11, đại biểu Hà Đức Minh (đoàn Lào Cai) dẫn phản ánh của cử tri về tình trạng mua bán trái phép hóa đơn vẫn diễn ra mặc dù hóa đơn điện tử đã được triển khai, áp dụng trên phạm vi toàn quốc.

Đại biểu đề nghị Bộ trưởng cho biết nguyên nhân của tình trạng trên, trách nhiệm của cơ quan thuế trong công tác quản lý, kiểm tra, giám sát việc sử dụng hóa đơn điện tử?

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn. (Ảnh: Media Quốc hội)

Trả lời, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn thừa nhận tình trạng này vẫn xảy ra và cho biết ngành thuế đang triển khai các giải pháp quyết liệt để ngăn chặn.

10 tháng đầu năm 2026, cơ quan thuế phát hành hơn 10 tỷ hóa đơn đưa vào lưu thông, trong đó có 5,2 tỷ hóa đơn điện tử và 5,5 tỷ hóa đơn giấy.

Để ngăn tình trạng lập công ty “ma”, mua bán và lợi dụng hóa đơn, ông Ngô Văn Tuấn cho biết, thời gian tới Bộ Tài chính sẽ tăng cường ứng dụng công nghệ số và phối hợp với các cơ quan chức năng, trong đó có Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05 - Bộ Công an), nhằm định danh người đăng ký, đứng tên thành lập doanh nghiệp.

Đồng thời, cơ quan thuế sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát đối với những nhóm đối tượng, lĩnh vực có rủi ro để hạn chế tối đa tình trạng mua bán hóa đơn, vừa gây bất bình đẳng trong kinh doanh, vừa gây thất thoát thuế.

“Từ năm 2022 đến nay, ngành thuế đã chuyển gần 600 hồ sơ của các doanh nghiệp có dấu hiệu trốn, gian lận thuế và mua bán hóa đơn sang cơ quan điều tra”, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nói.

Theo Bộ trưởng, để một chính sách đi vào cuộc sống, bên cạnh việc xây dựng chính sách tốt, cần làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật để người dân và doanh nghiệp hiểu rõ chính sách, pháp luật.

Cùng đó là tăng cường kiểm tra, giám sát, đi cùng với các giải pháp về cơ chế để bảo đảm pháp luật được thực thi.

Ngành Tài chính đang đứng trước nhiệm vụ nặng nề

Phát biểu trước khi trả lời các đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết nhiệm vụ đặt ra đối với ngành Tài chính trong giai đoạn hiện nay là vô cùng nặng nề, nhất là khi cả nước nỗ lực thực hiện hai mục tiêu phát triển 100 năm.

Theo Bộ trưởng, đến năm 2030, Việt Nam đặt mục tiêu trở thành nước đang phát triển, có thu nhập trung bình cao và nền công nghiệp hiện đại. Đến năm 2045, nhân kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam phấn đấu trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao.

Để hoàn thành nhiệm vụ, bên cạnh nỗ lực của hơn 50.000 cán bộ, công chức và người lao động, Bộ trưởng Bộ Tài chính mong tiếp tục nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, sự phối hợp của các bộ, ngành, địa phương, cũng như sự giám sát và tạo điều kiện của Quốc hội và HĐND các cấp.

Bộ trưởng cho biết sẽ tập trung giải trình 4 nhóm vấn đề được đại biểu Quốc hội và cử tri quan tâm, gồm: quản lý, sử dụng và nâng cao hiệu quả vốn đầu tư công; huy động và sử dụng vốn ODA; quản lý thuế, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng và chống thất thu thuế trong thương mại điện tử; huy động nguồn lực để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.