Dự án đường Vành đai 3, đoạn qua các xã Đông Anh, Thư Lâm, Phúc Thịnh và Quang Minh, do UBND xã Phúc Thịnh làm chủ đầu tư, có vai trò kết nối hạ tầng, mở rộng không gian phát triển và thúc đẩy kinh tế - xã hội phía Bắc Thủ đô.

Theo Giám đốc Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Phúc Thịnh Đào Ngọc Huân, dự án có tổng diện tích đất thu hồi 166,16ha, liên quan đến 2.661 hộ dân và tổ chức. Diện tích đất ở phải thu hồi là 8,23ha, liên quan đến 647 hộ dân.

Riêng địa bàn xã Phúc Thịnh, có 580 hộ có đất ở với diện tích 6,62ha phải thu hồi. Quy mô thu hồi lớn, tác động trực tiếp đến nơi ở của nhiều gia đình, đòi hỏi công tác giải phóng mặt bằng phải gắn với việc bảo đảm quyền lợi chính đáng và giải quyết thấu đáo kiến nghị của người dân. Với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương, sự đồng thuận của người dân, đến nay Phúc Thịnh đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng toàn bộ diện tích đất trên địa bàn xã nằm trong dự án.

Ghi nhận của phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, người dân trên địa bàn xã đang tích cực di dời tài sản để bàn giao đất cho chính quyền thực hiện dự án.

Dự án đường Vành đai 3 có chiều dài khoảng 14,9km, mặt cắt ngang từ 61 đến 85m, gồm 6 làn xe cơ giới trên tuyến chính và 2 đường song hành, tổng mức đầu tư 11.731 tỷ đồng, do UBND xã Phúc Thịnh làm chủ đầu tư. Ảnh: Thanh Hà

Tại thôn Thượng Phúc, xã Phúc Thịnh, hơn 300 hộ dân có đất ở thuộc diện phải thu hồi để thực hiện dự án. Ảnh: Thanh Hà

Phần lớn các ngôi nhà ở thôn Thượng Phúc nằm trong dự án đã được di dời tài sản, bàn giao cho chính quyền địa phương để tháo dỡ. Ảnh: Thanh Hà

Máy múc đang phá dỡ những ngôi nhà tại thôn Thượng Phúc để thực hiện dự án đường Vành đai 3. Ảnh: Thanh Hà

Công nhân bơm nước giảm bụi khi phá dỡ nhà ở nằm trong dự án. Ảnh: Thanh Hà

Một dãy nhà tại thôn Thượng Phúc đã được phá dỡ để bàn giao mặt bằng thực hiện dự án. Ảnh: Thanh Hà

Ngôi nhà của gia đình anh Ngô Minh Giang, thôn Thượng Phúc, diện tích đất 180 m2 nằm trong diện giải toả. Ảnh: Thanh Hà

Gia đình anh Ngô Minh Giang đang di chuyển đồ đạc, bàn giao nhà và đất cho chính quyền thực hiện dự án. Ảnh: Thanh Hà

Bên cạnh nhà anh Giang, gia đình ông Nguyễn Quang Nghĩa cũng đang di chuyển tài sản để bàn giao 1 phần nhà và đất cho dự án đường Vành đai 3. Ảnh: Thanh Hà

Người dân di chuyển vật dụng để bàn giao đất và nhà cho dự án. Ảnh: Thanh Hà

Một gia đình tại thôn Thượng Phúc tháo dỡ tài sản, bàn giao đất cho dự án. Ảnh: Thanh Hà

Ngôi nhà rộng hơn 200 m2 của gia đình bà Trần Thị Kim Nhung (thôn Mỹ Nội, xã Phúc Thịnh) trước khi được tháo dỡ hoàn toàn. Ảnh: Thanh Hà

Người dân đã bắt đầu xây dựng nơi ở mới tại các khu tái định cư trên địa bàn xã Phúc Thịnh. Ảnh: Thanh Hà