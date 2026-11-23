Gần 600 hộ dân xã Phúc Thịnh đồng thuận di dời nhà ở cho dự án đường Vành đai 3
Gần 600 hộ dân ở xã Phúc Thịnh (Hà Nội) đồng thuận di dời nhà ở, bàn giao mặt bằng cho chính quyền địa phương thực hiện dự án đường Vành đai 3.
Dự án đường Vành đai 3, đoạn qua các xã Đông Anh, Thư Lâm, Phúc Thịnh và Quang Minh, do UBND xã Phúc Thịnh làm chủ đầu tư, có vai trò kết nối hạ tầng, mở rộng không gian phát triển và thúc đẩy kinh tế - xã hội phía Bắc Thủ đô.
Theo Giám đốc Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Phúc Thịnh Đào Ngọc Huân, dự án có tổng diện tích đất thu hồi 166,16ha, liên quan đến 2.661 hộ dân và tổ chức. Diện tích đất ở phải thu hồi là 8,23ha, liên quan đến 647 hộ dân.
Riêng địa bàn xã Phúc Thịnh, có 580 hộ có đất ở với diện tích 6,62ha phải thu hồi. Quy mô thu hồi lớn, tác động trực tiếp đến nơi ở của nhiều gia đình, đòi hỏi công tác giải phóng mặt bằng phải gắn với việc bảo đảm quyền lợi chính đáng và giải quyết thấu đáo kiến nghị của người dân. Với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương, sự đồng thuận của người dân, đến nay Phúc Thịnh đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng toàn bộ diện tích đất trên địa bàn xã nằm trong dự án.
Ghi nhận của phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, người dân trên địa bàn xã đang tích cực di dời tài sản để bàn giao đất cho chính quyền thực hiện dự án.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/gan-600-ho-dan-xa-phuc-thinh-dong-thuan-di-doi-nha-o-cho-du-an-duong-vanh-dai-3-1767331.html