Gần 60 triệu đồng bị bỏ quên ở cây ATM và cái kết bất ngờ

Theo Công an TP Hà Nội, trong hai ngày 18 và 19/10, Công an các phường Hoàn Kiếm và Yên Hòa (Hà Nội) đã kịp thời xác minh, trao trả tài sản thất lạc cho người dân, lan tỏa những nghĩa cử đẹp trong cộng đồng.

Theo thông tin từ cơ quan công an, khoảng 18h30 ngày 17/10, Tổ Cảnh sát trật tự, Công an phường Hoàn Kiếm nhận được tin báo về việc một số tiền lớn bị bỏ quên tại cây ATM ở số 1 Bát Đàn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, tổ công tác nhanh chóng có mặt tại hiện trường, kiểm tra và niêm phong toàn bộ số tiền trị giá 58,6 triệu đồng để phục vụ công tác xác minh.

Công an phường Hoàn Kiếm trao trả số tiền 58.600.000 đồng cho anh Phạm Văn C. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Hoàn Kiếm xác định được chủ sở hữu số tiền là anh Phạm Văn C. Đến tối 19/10, toàn bộ số tiền đã được trao trả đầy đủ cho người đánh rơi.

Xúc động khi nhận lại tài sản, anh C. đã viết thư cảm ơn cán bộ, chiến sĩ Công an phường Hoàn Kiếm vì tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy trong quá trình giải quyết vụ việc.

Cũng trong thời gian này, tại phường Yên Hòa, anh Nguyễn Kim Hiệp đã có hành động đẹp khi nhặt được một chiếc ví chứa nhiều giấy tờ và tài sản bên trong rồi chủ động mang đến trụ sở công an để trình báo, tìm người đánh mất.

Cán bộ Công an phường Yên Hòa cùng anh Nguyễn Kim Hiệp trao trả chiếc ví cho chị Viên Thị Thơm. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Tiếp nhận chiếc ví, cán bộ Công an phường Yên Hòa nhanh chóng tiến hành xác minh thông tin. Ngày 18/10, lực lượng chức năng đã trao trả nguyên vẹn chiếc ví cho chị Viên Thị Thơm, người bị thất lạc tài sản.

Những việc làm tuy giản dị nhưng thiết thực của người dân và lực lượng công an đã góp phần lan tỏa tinh thần trung thực, trách nhiệm trong cộng đồng, đồng thời củng cố niềm tin và sự gắn bó giữa người dân với lực lượng Công an Thủ đô.