Gần 60 đại biểu tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu được tập huấn: Điều lệ Công đoàn Việt Nam, hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn khoá XIV, Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031; Công đoàn tham gia thực hiện dân chủ ở cơ sở; đối thoại, thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể; các quy định về an toàn, vệ sinh lao động, chế độ chính sách về bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; vai trò, trách nhiệm của Công đoàn trong giám sát, phòng ngừa tai nạn lao động tại đơn vị; quy định về quản lý tài chính, tài sản Công đoàn; lập dự toán, thu, chi, quyết toán, công khai tài chính và xử lý các sai sót thường gặp; công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức Công đoàn...

Thông qua hội nghị nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn trong việc đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; từng bước đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả.