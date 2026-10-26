Gần 60 chiến sĩ tự vệ tham gia huấn luyện năm 2026

Các đơn vị trong cụm ký kết giao ước thi đua, quyết tâm chấp hành nghiêm kỷ luật, thực hiện đầy đủ nội dung chương trình.

Theo kế hoạch, đợt huấn luyện diễn ra trong 7 ngày, tổng thời gian 56 giờ, kết hợp học tập chính trị, pháp luật về quốc phòng, quân sự với rèn luyện kỹ năng thực hành.

Các chiến sĩ được huấn luyện điều lệnh đội ngũ; kỹ thuật, chiến thuật chiến đấu; trinh sát, phòng hóa, y tế và hậu cần, kỹ thuật. Chương trình còn có các nội dung phối hợp thực hiện nhiệm vụ, quản lý, bảo quản vũ khí, trang bị và thực hành bắn đạn thật súng tiểu liên AK.

Lực lượng tham gia huấn luyện thuộc các cơ quan: Văn phòng Tỉnh ủy; Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; Sở Nội vụ; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đại biểu tham dự khai mạc huấn luyện Cụm tự vệ số 1 năm 2026.

Tại lễ khai mạc, các đơn vị trong cụm ký kết giao ước thi đua, quyết tâm chấp hành nghiêm kỷ luật, thực hiện đầy đủ nội dung, chương trình, bảo đảm an toàn trong huấn luyện.

Đợt huấn luyện nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ quân sự, ý thức tổ chức kỷ luật và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng tự vệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự tại các cơ quan, đơn vị.