Gần 6.800 vận động viên sẵn sàng chinh phục giải Marathon Cà Mau 2026

Giải thu hút gần 6.800 vận động viên (VĐV) trong nước và quốc tế tham gia tranh tài ở 5 cự ly, gồm: Kids và Family 2 km, 5 km, 10 km; bán Marathon 21 km và Marathon 42 km.

Theo Ban tổ chức cho biết, tất cả các cự ly đều xuất phát và về đích tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Cà Mau.

Ngày 14/11, hoạt động phát vật phẩm đường đua (Race Kit) và các gian hàng của nhà tài trợ diễn ra từ 8-18 giờ; riêng VĐV tham gia cự ly 2 km nhận Race Kit đến 13 giờ.

Các vận động viên nhí tham gia đường chạy

cự ly dành cho thiếu nhi tại Giải chạy Marathon Cà Mau 2024. (ảnh minh hoạ)

Các hoạt động thi đấu trong ngày đầu tiên dành cho thiếu nhi và gia đình. Cụ thể, cự ly Kids 2 km xuất phát lúc 16 giờ, Family 2 km xuất phát lúc 16 giờ 15 phút; mỗi cự ly có thời gian giới hạn 45 phút. Lễ trao giải diễn ra lúc 17 giờ.

Lễ khai mạc và chương trình nghệ thuật chào mừng được tổ chức từ 20-21 giờ ngày 14/11.

Ngày 15/11 là ngày thi đấu chính thức. VĐV tham gia cự ly 42 km xuất phát lúc 3 giờ 30 phút, thời gian giới hạn 6 giờ 30 phút; cự ly 21 km xuất phát lúc 5 giờ, thời gian giới hạn 3 giờ 30 phút; cự ly 10 km xuất phát lúc 5 giờ 30 phút, thời gian giới hạn 2 giờ 30 phút; cự ly 5 km xuất phát lúc 6 giờ, thời gian giới hạn 1 giờ 30 phút. Lễ trao giải chung cuộc và bế mạc dự kiến diễn ra lúc 9 giờ cùng ngày.

Cung đường chạy được thiết kế kết nối các tuyến đường trung tâm với nhiều địa danh, công trình văn hoá và biểu tượng của Cà Mau.

Ở cự ly 2 km, VĐV xuất phát từ Trung tâm Hội nghị tỉnh, rẽ phải vào đường MT03, rẽ trái sang đường Châu Văn Liêm, quay đầu tại điểm quy định gần đoạn Đỗ Thừa Luông rồi trở về đích.

Với cự ly 5 km, lộ trình đi qua các tuyến đường: MT03, Ngô Quyền, Tạ Uyên, Lý Văn Lâm, khu vực Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đường Đinh Tiên Hoàng (ngang qua Bbểu tượng Tôm Cà Mau), Châu Văn Liêm, trước khi trở về đích.

Để bảo đảm an toàn cho VĐV và trật tự giao thông, Ban tổ chức phối hợp Công an tỉnh huy động 25 cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ trong ngày 14/11 và 190 cán bộ, chiến sĩ trong ngày 15/11, bố trí tại các nút giao trên lộ trình. Cùng với đó, có 113 tình nguyện viên tham gia điều phối; 370 hàng rào, 780 cọc nón và 52 bảng chỉ dẫn được bố trí phục vụ giải.

Công tác tiếp sức và chăm sóc y tế được chuẩn bị với các trạm tiếp nước, điện giải và trái cây dọc đường chạy. Lực lượng y tế gồm 1 lều y tế trung tâm tại khu vực vạch đích, 8 trạm y tế cố định, 5 xe cứu thương túc trực tại các điểm trọng yếu như Trung tâm Hội nghị tỉnh, vòng xoay Ngô Quyền, vòng xoay Khánh An và Cụm Khí - Điện - Đạm; cùng 9 tổ y tế lưu động bằng xe máy sẵn sàng hỗ trợ khi có tình huống phát sinh./.