Gần 6.400 ô tô Toyota được tiêu thụ tại Việt Nam trong tháng 10

Liên doanh ô tô Nhật Bản vừa chia sẻ kết quả bán hàng cập nhật cho tháng 10/2026. Trong đó, sản lượng bán hàng xe Toyota sản xuất, lắp ráp trong nước đạt 1.179 chiếc, lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc tiêu thụ đạt 4.953 chiếc.

Như vậy, lũy kế 10 tháng năm 2026, Toyota Việt Nam đã đạt tổng sản lượng bán hàng hơn 62.100 xe, tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhóm các loại xe điện hóa hybrid tiếp tục có những đóng góp đáng kể vào doanh số của thương hiệu Nhật Bản. Cụ thể đã có 1.478 chiếc xe Toyota Hybrid được tiêu thụ trên thị trường trong tháng 10, qua đó nâng tổng doanh số lũy kế năm 2026 của nhóm ô tô điện hóa này lên 12.659 xe, cao gấp đôi so với cùng kỳ 2025.

Mẫu SUV kén chọn khách hàng Toyota Land Cruiser FJ tiêu thụ được 99 chiếc trong tháng 10/2026.

Kết quả này cho thấy sự quan tâm của khách hàng Việt Nam đối với các dòng xe Hybrid Electric ngày càng tăng, nhờ những lợi ích như tiết kiệm nhiên liệu hay sự thân thiện với môi trường mà không thay đổi thói quen sử dụng.

Ở phân khúc xe hạng sang, Lexus tiếp tục tạo dấu ấn khi bàn giao được 225 chiếc đến tay khách hàng, nâng tổng doanh số lũy kế 10 tháng năm 2026 lên 2.009 chiếc, tăng 23% so với cùng kỳ 2025.

Xét trên từng sản phẩm, mẫu xe chủ chốt Yaris Cross tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu doanh số Toyota với sản lượng bán hàng đạt 1.327 chiếc. Xếp thứ hai là Innova Cross với 1.078 chiếc, tiếp theo là Hilux đạt 941 chiếc. Riêng mẫu xe bán tải Toyota Hilux đã tăng gấp đôi doanh số so với tháng liền trước.