Gần 6.300 người ở phường Trung Tâm được khám, sàng lọc sức khỏe

Tại buổi khám, người dân được kiểm tra các chỉ số sức khỏe và tư vấn về chế độ dinh dưỡng, vận động, sinh hoạt phù hợp. Một số người cao tuổi dù không thuộc nhóm tuổi theo kế hoạch vẫn được tiếp nhận khám và tư vấn.

Khám sức khỏe định kỳ đầu năm học cho trẻ mầm non trên địa bàn phường Trung Tâm.

Trạm Y tế phường Trung Tâm tổ chức khám sức khỏe định kỳ đầu năm học cho học sinh trên địa bàn.

Cũng trong tháng 9, Trạm Y tế Trung Tâm tổ chức khám sức khỏe và cập nhật thông tin định kỳ đầu năm học cho 5.939 học sinh từ bậc mầm non đến trung học phổ thông. Đến ngày 17/9, thông tin của 5.737 học sinh, đạt 96,6%, đã được cập nhật trên Cổng dữ liệu sức khỏe của Bộ Y tế.

Khám sàng lọc sức khỏe cho người từ 60 tuổi trở lên thuộc đối tượng Dự án 7, Nội dung 2.

Người dân được khám, sàng lọc và tư vấn sức khỏe tại phường Trung Tâm sáng 27/9.

Đối với người cao tuổi, hoạt động khám sàng lọc thuộc Dự án 7, Nội dung 2 được triển khai cho gần 300 người từ 60 tuổi trở lên tại địa bàn thuộc vùng dân tộc thiểu số. Qua khám, 80 trường hợp tăng huyết áp mới được phát hiện.

Các nội dung sàng lọc tập trung vào tăng huyết áp, thừa cân - béo phì, rối loạn đường huyết, nguy cơ đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, yếu tố nguy cơ tim mạch và một số vấn đề liên quan đến gan, thận.

Thông qua hoạt động khám, sàng lọc, người dân được tư vấn theo dõi sức khỏe, điều chỉnh chế độ ăn uống, tăng cường vận động và hạn chế các yếu tố nguy cơ. Kết quả sàng lọc cũng là cơ sở để y tế cơ sở tiếp tục quản lý, theo dõi và chăm sóc sức khỏe người dân.