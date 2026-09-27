Gần 6.300 người ở phường Trung Tâm được khám, sàng lọc sức khỏe
Sáng 27/9, Trạm Y tế Trung Tâm phối hợp với Đoàn Thanh niên phường tổ chức khám sàng lọc cho người dân từ 18 đến 40 tuổi tại Tổ dân phố 4. Qua 57 lượt khám, cán bộ y tế phát hiện 5 trường hợp đái tháo đường và 7 trường hợp tăng huyết áp.
Tại buổi khám, người dân được kiểm tra các chỉ số sức khỏe và tư vấn về chế độ dinh dưỡng, vận động, sinh hoạt phù hợp. Một số người cao tuổi dù không thuộc nhóm tuổi theo kế hoạch vẫn được tiếp nhận khám và tư vấn.
Cũng trong tháng 9, Trạm Y tế Trung Tâm tổ chức khám sức khỏe và cập nhật thông tin định kỳ đầu năm học cho 5.939 học sinh từ bậc mầm non đến trung học phổ thông. Đến ngày 17/9, thông tin của 5.737 học sinh, đạt 96,6%, đã được cập nhật trên Cổng dữ liệu sức khỏe của Bộ Y tế.
Đối với người cao tuổi, hoạt động khám sàng lọc thuộc Dự án 7, Nội dung 2 được triển khai cho gần 300 người từ 60 tuổi trở lên tại địa bàn thuộc vùng dân tộc thiểu số. Qua khám, 80 trường hợp tăng huyết áp mới được phát hiện.
Các nội dung sàng lọc tập trung vào tăng huyết áp, thừa cân - béo phì, rối loạn đường huyết, nguy cơ đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, yếu tố nguy cơ tim mạch và một số vấn đề liên quan đến gan, thận.
Thông qua hoạt động khám, sàng lọc, người dân được tư vấn theo dõi sức khỏe, điều chỉnh chế độ ăn uống, tăng cường vận động và hạn chế các yếu tố nguy cơ. Kết quả sàng lọc cũng là cơ sở để y tế cơ sở tiếp tục quản lý, theo dõi và chăm sóc sức khỏe người dân.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/gan-6300-nguoi-o-phuong-trung-tam-duoc-kham-sang-loc-suc-khoe-post910518.html