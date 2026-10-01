Gần 58km cao tốc Bến Lức - Long Thành chính thức đưa vào khai thác đồng bộ

Các phương tiện nhập làn để lưu thông trên tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành đoạn qua địa bàn thành phố Đồng Nai trong rạng sáng 1-10. Ảnh: Phạm Tùng

Ngày sau đó, dòng xe theo hướng từ quốc lộ 51 vào cao tốc Bến Lức - Long Thành đã bắt đầu lăn bánh qua nút giao Phước An đến cầu Phước Khánh, Bình Khánh qua Thành phố Hồ Chí Minh để đi về miền Tây. Ở chiều ngược lại từ miền Tây về thành phố Đồng Nai, xe vào tuyến trễ hơn, tuy nhiên từ giữa đêm cũng rất nhiều tài xế cùng phương tiện là xe khách, xe tải chở hàng, xe gia đình cũng đã có mặt chờ thời khắc đi thông toàn tuyến.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành dài gần 58km, đi qua địa bàn tỉnh Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đồng Nai. Trong đó, đoạn qua địa bàn thành phố Đồng Nai dài gần 29km. Dự án được đầu tư với quy mô 4 làn xe cơ giới và 2 làn dừng khẩn cấp.

Đầu năm 2025, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) lần lượt đưa vào khai thác các đoạn tuyến đủ điều kiện, gồm đoạn từ nút giao Mỹ Yên/Km0+700 kết nối cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương đến nút giao Nguyễn Văn Tạo/Km21+850 và đoạn từ nút giao Phước An/Km50+530 đến nút giao quốc lộ 51/Km57+581, với tổng chiều dài gần 30km.

Thời gian qua, VEC tập trung nguồn lực hoàn thành các hạng mục còn lại, trong đó có 2 công trình cầu dây văng Bình Khánh và Phước Khánh. Việc hoàn thành các công trình này cùng các hạng mục chính trên đoạn giữa tuyến đã nối liền 2 phần phía Tây và phía Đông, khép kín toàn tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành sau 12 năm khởi công xây dựng.