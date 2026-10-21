Gần 57 tỷ đồng xóa các điểm thiếu điện tại 6 xã miền núi

Đối với các khu vực có thể cấp điện từ lưới điện quốc gia, dự án đầu tư xây dựng mới khoảng 19,261km đường dây trung áp, 14 trạm biến áp với tổng dung lượng khoảng 637,5kVA và 15,544km đường dây hạ áp. Đồng thời lắp đặt công tơ điện tử một pha có chức năng đo xa cho khoảng 552 hộ dân.

Hệ thống dây dẫn từ lưới hạ áp đến công tơ và mạng điện trong nhà được đầu tư đồng bộ, phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân. Tại thôn Petapoc, xã Đắc Pring, dự án sẽ lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời có lưu trữ, công suất 20kW. Đồng thời, máy phát điện dự phòng công suất 25kVA được trang bị nhằm bảo đảm nguồn điện phục vụ người dân.

Việc kết hợp điện lưới quốc gia với năng lượng mặt trời và máy phát điện dự phòng góp phần đa dạng hóa nguồn cung, tăng khả năng duy trì cấp điện tại khu vực miền núi còn nhiều khó khăn, nhất là trong mùa mưa bão.

Dự án hướng đến cải thiện điều kiện sinh hoạt, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của người dân tại các thôn, bản chưa được cấp điện đầy đủ. Đây cũng là cơ sở để nâng cao chất lượng đời sống, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội tại các xã miền núi của Đà Nẵng.