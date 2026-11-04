Gần 56.300 doanh nghiệp giải thể sau 10 tháng, số doanh nghiệp thành lập mới giảm nhẹ

Theo báo cáo tình hình đăng ký doanh nghiệp của Cục Thống kê vào ngày 3/11, trong 10 tháng năm 2026, cả nước có gần 162.300 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký đạt 2,14 triệu tỷ đồng và gần 799.400 lao động đăng ký. So với cùng kỳ năm 2025, số doanh nghiệp thành lập mới giảm 0,4%, số lao động đăng ký giảm 17,4%. Ngược lại, tổng vốn đăng ký tăng 34,3%.

Cùng với đó, vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 13,2 tỷ đồng, tăng 34,8% so với cùng kỳ năm trước. Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 10 tháng đạt gần 5,8 triệu tỷ đồng, tăng 11,6%.

Ngược lại, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động có xu hướng giảm. Cụ thể, trong 10 tháng, cả nước ghi nhận gần 81.400 doanh nghiệp tái gia nhập thị trường, giảm 12,5% so với cùng kỳ năm 2025.

Tính chung, số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động đạt hơn 243.600 doanh nghiệp, giảm 4,8% so với cùng kỳ. Bình quân mỗi tháng có khoảng 24.400 doanh nghiệp gia nhập hoặc tái gia nhập thị trường.

Ở chiều rút lui khỏi thị trường, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể tiếp tục tăng mạnh. Theo số liệu của Cục Thống kê, trong 10 tháng năm 2026, cả nước có gần 56.300 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 109,8% so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, có hơn 33.700 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 42,3%. Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn đạt gần 92.000 doanh nghiệp, giảm 12,7%. Tính chung ba nhóm doanh nghiệp nói trên, bình quân mỗi tháng trong 10 tháng có khoảng 18.200 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Riêng trong tháng 10/2026, cả nước có 7.513 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 65,6% so với cùng kỳ năm trước. Số doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể là 8.032 doanh nghiệp, tăng 18,6%.

Trong khi đó, có 4.726 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, giảm 22,1% so với tháng 10/2025.

Ở chiều thành lập mới, tháng 10/2026 ghi nhận gần 12.600 doanh nghiệp gia nhập thị trường, với tổng vốn đăng ký gần 254.800 tỷ đồng và khoảng 66.300 lao động đăng ký. So với tháng trước, số doanh nghiệp thành lập mới tăng 8,7%, vốn đăng ký tăng 45%, nhưng số lao động đăng ký giảm 12,1%.

Đặt cạnh cùng kỳ năm 2025, số doanh nghiệp thành lập mới trong tháng giảm 29,9%, số lao động đăng ký giảm 29,2%. Tuy nhiên, tổng vốn đăng ký vẫn tăng 47,7%. Vốn đăng ký bình quân mỗi doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt 20,2 tỷ đồng, tăng 110,6% so với cùng kỳ năm trước.

Xét theo khu vực kinh tế trong 10 tháng, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản có 1.697 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 10,6%. Khu vực công nghiệp và xây dựng ghi nhận gần 40.000 doanh nghiệp, tăng 9,1%. Ngược lại, khu vực dịch vụ có gần 120.600 doanh nghiệp thành lập mới, giảm 3,4% so với cùng kỳ năm trước.