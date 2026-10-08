Gần 54 ngàn lượt hộ nghèo, đối tượng chính sách được vay vốn

Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Đồng Nai Lê Bá Chuyên phát biểu tại hội nghị. Ảnh: N.Hòa

Trong 9 tháng của năm 2026, tổng nguồn vốn của Chi nhánh NHCSXH thành phố Đồng Nai đạt hơn 13,8 ngàn tỷ đồng, tăng 14,4% so với đầu năm, đạt trên 98% kế hoạch năm. Tổng dư nợ tại chi nhánh đạt trên 13,8 ngàn tỷ đồng, tăng 14,3% so với đầu năm, đạt 99,8% kế hoạch tăng trưởng dư nợ năm 2026. Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã tạo điều kiện cho gần 54 ngàn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn với doanh số hơn 3.640 tỷ đồng để phát triển sản xuất, kinh doanh và đáp ứng các nhu cầu thiết yếu.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: N.Hòa

Trong 3 tháng cuối năm, Chi nhánh NHCSXH thành phố Đồng Nai tập trung triển khai các giải pháp huy động vốn, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch huy động vốn năm 2026 được Tổng giám đốc NHCSXH giao. Trong đó, chú trọng huy động tiền gửi của tổ chức, cá nhân trên thị trường; thường xuyên theo dõi, đánh giá tiến độ thực hiện tại từng đơn vị. Chi nhánh cũng tiếp tục triển khai chương trình “Mở tài khoản thanh toán và gửi tiết kiệm tại NHCSXH, chung tay vì người nghèo năm 2026” tại 95 xã, phường; gắn kết quả huy động vốn với chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Đồng Nai Lê Bá Chuyên trao khen thưởng cho các đơn vị. Ảnh: N.Hòa

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Chi nhánh NHCSXH thành phố Đồng Nai Lê Bá Chuyên ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của cán bộ, người lao động trong thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị tiếp tục bám sát chỉ tiêu được giao; chủ động triển khai các giải pháp huy động và tăng trưởng tín dụng chính sách, bảo đảm nguồn vốn đến đúng đối tượng thụ hưởng, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.

Các đơn vị được khen thưởng tại hội nghị. Ảnh: N.Hòa

Dịp này, Chi nhánh NHCSXH thành phố Đồng Nai khen thưởng các đơn vị hoàn thành xuất sắc, xuất sắc tiêu biểu và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong 9 tháng của năm 2026.