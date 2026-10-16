Gần 500 vận động viên tranh tài tại Giải Điền kinh học sinh THCS và THPT tỉnh Lào Cai năm 2026

Giải thu hút gần 500 vận động viên tranh tài.

Giải do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai tổ chức, nhằm tạo sân chơi thể thao bổ ích, thúc đẩy phong trào rèn luyện thể chất trong học sinh, đồng thời phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố có năng khiếu thể thao.

Tham dự giải, các vận động viên tranh tài ở các nội dung chạy, nhảy xa, nhảy cao và đẩy tạ, được chia theo hai nhóm: trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Các nội dung thi đấu đòi hỏi sự nhanh nhẹn, sức bật, sức mạnh và kỹ thuật, tạo cơ hội để học sinh phát huy khả năng, tích lũy kinh nghiệm thi đấu và giao lưu với bạn bè đến từ các trường học trong tỉnh.

Ban tổ chức tặng Cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự giải.

Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên bước vào vòng loại nội dung chạy 100 m.

Không khí thi đấu diễn ra sôi nổi, các vận động viên tập trung cao độ, nỗ lực bứt tốc để giành quyền đi tiếp, mở đầu cho ngày tranh tài đầy hào hứng.

Vận động viên thi đấu vòng loại nội dung chạy 100 m ngay sau lễ khai mạc.

Thông qua giải đấu tiếp tục khuyến khích học sinh tích cực tham gia các hoạt động thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất và xây dựng lối sống năng động.

Đây cũng là dịp đánh giá phong trào thể thao học đường, góp phần tìm kiếm, bổ sung lực lượng vận động viên trẻ cho thể thao thành tích cao của tỉnh Lào Cai.