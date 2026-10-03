Gần 500 vận động viên tranh tài Giải vô địch cờ vua, cờ tướng các nhóm tuổi thành phố Đồng Nai mở rộng năm 2026

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Sự kiện thu hút nhiều kỳ thủ trẻ tiềm năng cùng tranh tài, thu hút sự theo dõi và cổ vũ nồng nhiệt từ đông đảo khán giả yêu thích bộ môn trí tuệ này.

Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao thành phố Đồng Nai Huỳnh Thiên Tịnh phát biểu khai mạc. Ảnh: Huy Anh

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao thành phố Đồng Nai Huỳnh Thiên Tịnh cho biết, những năm qua, phong trào tập luyện thể dục thể thao trên địa bàn thành phố Đồng Nai đã có bước phát triển mạnh mẽ cả về quy mô lẫn chất lượng. Đặc biệt bộ môn cờ vua, cờ tướng được xem là môn thể thao trí tuệ, không chỉ góp phần nâng cao sức khỏe, xây dựng lối sống lành mạnh mà còn thể hiện tinh thần, ý chí, khả năng tư duy, sáng tạo và khát vọng vươn lên của thế trẻ. Giải là dịp để các đơn vị giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn; đồng thời cũng là cơ hội cho những nhà chuyên môn phát hiện tài năng, tuyển chọn, xây dựng lực lượng vận động viên thể thao thành tích cao tham gia các giải đấu quốc gia và quốc tế.

Ban tổ chức tặng hoa, thư cảm ơn các nhà tài trợ. Ảnh: Huy Anh

Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị, câu lạc bộ tham gia giải. Ảnh: Huy Anh

Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị, câu lạc bộ tham gia giải. Ảnh: Huy Anh

Giải đấu năm nay quy tụ gần 500 vận động viên của 71 đơn vị, câu lạc bộ đến từ các phường, xã, trường học và các đơn vị khách mời, chia thành 5 nhóm tuổi nam, nữ (8-17 tuổi), tranh tài ở hai bộ môn cờ vua và cờ tướng. Trong đó, môn cờ vua có số lượng tham dự đông với hơn 300 vận động viên.

Các vận động viên thi đấu môn cờ tướng. Ảnh: Huy Anh

Các vận động viên thi đấu môn cờ vua. Ảnh: Huy Anh

Gần 500 vận động viên thi đấu Giải vô địch cờ vua, cờ tướng các nhóm tuổi thành phố Đồng Nai. Ảnh: Huy Anh

Ngay sau lễ khai mạc, các kỳ thủ bước vào những ván đấu đầu tiên với tinh thần thi đấu quyết tâm, mang đến những trận đấu gay cấn, đầy tính chiến thuật và bất ngờ.

Quang cảnh lễ khai mạc. Ảnh: Huy Anh

Giải sẽ kết thúc vào chiều mai (4-10).