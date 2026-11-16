Gần 500 vận động viên tham gia Hội khỏe Hội Nhà báo thành phố Hà Nội mở rộng lần thứ 31

Lễ khai mạc Hội khỏe Hội Nhà báo thành phố Hà Nội mở rộng lần thứ 31 năm 2026. (Ảnh: VŨ PHONG).

Hội khỏe do Hội Nhà báo thành phố Hà Nội phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, Ủy ban nhân dân và Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao phường Xuân Đỉnh tổ chức. Sự kiện diễn ra trong không khí hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Nhà báo Nguyễn Thanh Liêm - Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hà Nội, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội - Trưởng Ban Tổ chức đánh trống khai mạc. (Ảnh: VŨ PHONG).

Trải qua 30 lần tổ chức, hội khỏe đã trở thành hoạt động thể thao truyền thống của giới báo chí Thủ đô. Mùa giải năm nay tiếp tục ghi nhận sự tham gia của đông đảo cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động trong các cơ quan báo chí.

23 đoàn tham dự hội khỏe có: đoàn Báo Nhân Dân, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà báo thành phố Hải Phòng, Hội Nhà báo tỉnh Hưng Yên, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Quân đội nhân dân cùng nhiều cơ quan báo chí, tạp chí và đơn vị trên địa bàn Hà Nội.

Hội khỏe thu hút đông đảo cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động trong các cơ quan báo chí tham dự. (Ảnh: VŨ PHONG).

Tại giải năm nay, các vận động viên tranh tài ở 6 môn: bóng bàn, bóng đá mini, pickleball, kéo co, cờ tướng và điền kinh. Trong đó, các nội dung bóng bàn có đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ và đồng đội nam; pickleball gồm đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ, được chia theo hai nhóm tuổi.

Các môn kéo co, cờ tướng và điền kinh cũng có những nội dung thi đấu riêng phù hợp với đặc thù từng bộ môn. Đáng chú ý, pickleball được bổ sung vào chương trình thi đấu năm nay, tạo thêm lựa chọn cho các vận động viên, đồng thời góp phần đổi mới hoạt động thể thao trong giới báo chí.

Một số đoàn vận động viên tham gia Hội khỏe Hội Nhà báo thành phố Hà Nội mở rộng lần thứ 31 năm 2026. (Ảnh: VŨ PHONG).

Theo lịch thi đấu, 5 môn: bóng bàn, pickleball, kéo co, cờ tướng và điền kinh diễn ra trong hai ngày 16 và 17/11 tại Nhà thi đấu Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao phường Xuân Đỉnh. Riêng bóng đá mini được tổ chức từ ngày 16 đến 18/11 tại sân bóng của Trung tâm.

Để bảo đảm chất lượng chuyên môn, công tác điều hành các trận đấu có sự tham gia của đội ngũ trọng tài thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao Hà Nội cùng Liên đoàn Bóng đá Hà Nội. Ủy ban nhân dân phường Xuân Đỉnh phối hợp bảo đảm cơ sở vật chất, an ninh trật tự, y tế và các điều kiện phục vụ giải.

Ban tổ chức dự kiến trao 25 bộ huy chương cùng tiền thưởng cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích nhất, nhì và đồng hạng ba ở các nội dung. Riêng môn bóng đá mini có thêm Cúp vô địch.

Không chỉ tạo cơ hội để những người làm báo giao lưu, thể hiện năng khiếu thể thao, hội khỏe còn góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần. Qua đó, tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng tiếp tục được lan tỏa, góp phần xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí.

VŨ ĐÌNH PHONG