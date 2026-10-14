Gần 500 UAV hướng về Moskva, nhiều sân bay Nga bị gián đoạn hoạt động

Theo hãng thông tấn Interfax ngày 14/10, Thị trưởng Moskva Sergei Sobyanin cho biết 493 thiết bị bay không người lái đã bay về hướng khu vực thủ đô Nga trong khoảng thời gian từ tối 13/10 đến sáng 14/10. Trong số này, 180 UAV bị phá hủy khi tiếp cận Moskva, còn phần lớn số còn lại được vô hiệu hóa từ xa.

Làn sóng UAV buộc nhà chức trách Nga tạm thời hạn chế hoạt động tại bốn sân bay Sheremetyevo, Domodedovo, Vnukovo và Zhukovsky để bảo đảm an toàn hàng không.

Theo báo Vedomosti cùng ngày, hơn 30 máy bay dự kiến đến Moskva phải chuyển hướng sang các thành phố khác. Đến sáng 14/10, các sân bay đã được phép nối lại hoạt động sau khi biện pháp hạn chế được dỡ bỏ.

Về phần mình, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ tổng cộng 902 UAV của Ukraine trên các khu vực thuộc lãnh thổ Nga trong đêm.

Trong khi đó, theo Thống đốc tỉnh Saratov Roman Busargin, một người đã thiệt mạng và nhiều tòa nhà dân cư bị hư hại tại thành phố Balakovo sau cuộc tấn công bằng UAV trong đêm.

Ngày 14/10, Bộ Quốc phòng Nga đã cảnh báo về một cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine nhằm vào thành phố này. Sau đó, Thống đốc Roman Busargin xác nhận vụ tấn công gây thiệt hại cho một số công trình dân cư và khiến một người tử vong.

Theo phân tích thông tin tình báo nguồn mở (OSINT) của hãng truyền thông độc lập Astra của Nga, một trong những tòa nhà bị hư hại nằm tại số 9 phố Titova, cách Nhà máy nhiệt điện kết hợp Balakovo (CHPP-4), cơ sở cung cấp nhiệt quan trọng cho thành phố, khoảng 3 km.

Astra cho biết đã xác định vị trí tòa nhà nói trên thông qua các đoạn video do nhân chứng đăng tải.