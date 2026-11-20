Cắt băng khánh thành mái tôn che khu vui chơi tại điểm Trường Mầm non bản Đán, xã Yên Sơn, tỉnh Sơn La. (Ảnh: QUÀNG HÙNG)

Chương trình hướng tới động viên các thầy, cô giáo đang công tác tại các xã, bản vùng cao của tỉnh Sơn La, góp phần cải thiện điều kiện học tập, vui chơi cho trẻ em nơi biên cương.

Tại các điểm trường, đoàn công tác đã thăm hỏi, chia sẻ với đội ngũ giáo viên và trao hơn 450 suất quà cho học sinh mầm non.

Các đại biểu và học sinh trong buổi bàn giao bộ đồ chơi ngoài trời cho Trường Mầm non Mường Hung, xã Mường Hung, tỉnh Sơn La. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Cùng với hoạt động tặng quà, chương trình tập trung hỗ trợ xây dựng, bổ sung các hạng mục phục vụ sinh hoạt và vui chơi cho học sinh với tổng kinh phí gần 500 triệu đồng.

Tại điểm trường Mầm non Mường Hung, xã Mường Hung, đoàn trao tặng bộ đồ chơi ngoài trời, tạo thêm điều kiện để trẻ vận động, rèn luyện thể chất và phát triển kỹ năng.

Đồng chí Thượng tá Vì Văn Chương, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La tặng quà cho các cháu học sinh mầm non. (Ảnh: QUÀNG HÙNG)

Tại Trường mầm non Phiêng Pằn, xã Phiêng Pằn, chương trình hỗ trợ lắp đặt mái che bằng tôn, trải thảm cỏ nhân tạo tại khu vực sân chơi, bổ sung thú nhún và các thiết bị vui chơi ngoài trời; trao tặng 1 ti-vi 75 inch phục vụ hoạt động giảng dạy, góp phần tăng tính trực quan trong các giờ học.

Đồ chơi ngoài trời được trang bị cho các cháu học sinh vui chơi tại Trường mầm non Mường Hung. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Tại Trường mầm non Hoa Hồng, xã Yên Sơn, đoàn công tác hỗ trợ đồ chơi ngoài trời và lắp đặt mái tôn che khu vui chơi, giúp các em có thêm không gian sinh hoạt an toàn, thuận lợi hơn trong điều kiện thời tiết nắng mưa thất thường.

Đoàn công tác tặng quà cho các cháu học sinh tại Trường mầm non Mường Hung, xã Mường Hung. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Những phần quà và hạng mục hỗ trợ thiết thực không chỉ góp phần khắc phục một phần khó khăn về cơ sở vật chất tại các điểm trường mà còn thể hiện sự quan tâm, sẻ chia đối với trẻ em và đội ngũ giáo viên vùng biên giới.

Mái tôn được xây dựng kiên cố tại Điểm Trường mầm non bản Đán, xã Yên Sơn. (Ảnh: QUÀNG HÙNG)

Thông qua chương trình, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La và Công ty cổ phần Hai Bốn Bảy tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, chung tay cùng địa phương chăm lo sự nghiệp giáo dục, góp phần tăng cường tình đoàn kết quân dân, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.