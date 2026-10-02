Gần 500 thí sinh tranh tài làm bánh

Ngày 2/10, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên TP.HCM (YES Center) tổ chức khai mạc Hội thi tay nghề Thanh niên TP.HCM năm 2026, chủ đề “Tinh hoa nghệ thuật làm bánh”, với sự tham gia của hơn 500 thí sinh.

Hội thi được tổ chức nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2026) và Ngày truyền thống Thanh niên công nhân TP.HCM (15/10), qua đó tạo sân chơi nghề nghiệp dành cho học viên, sinh viên và người lao động trẻ đang học tập, làm việc trong lĩnh vực bếp bánh.

Khai mạc Hội thi tay nghề Thanh niên TP.HCM năm 2026, chủ đề “Tinh hoa nghệ thuật làm bánh”.

Năm nay, hội thi được mở rộng quy mô với 3 điểm, gồm: Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên TP.HCM, Trường Đại học Thủ Dầu Một và Trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu.

Việc tổ chức tại nhiều địa điểm giúp mở rộng phạm vi tham gia, tạo cơ hội để người trẻ ở các khu vực giao lưu, tranh tài và tiếp cận những yêu cầu thực tế của nghề.

Tại hội thi, thí sinh có dịp vận dụng kiến thức chuyên môn, kỹ thuật chế biến, khả năng trình bày và tư duy thẩm mỹ để hoàn thiện sản phẩm theo yêu cầu.

Qua đó, năng lực nghề được thể hiện không chỉ ở thao tác kỹ thuật mà còn ở sự sáng tạo, tính chính xác và khả năng xử lý tình huống trong quá trình thực hiện.

Hội thi thu hút hơn 500 thí sinh tham gia.

Theo ban tổ chức, nghề làm bánh đòi hỏi người lao động có sự khéo léo, tỉ mỉ và kiên trì, đồng thời phải thường xuyên học hỏi, cập nhật kỹ thuật, xu hướng mới để đáp ứng yêu cầu ngày càng đa dạng của thị trường.

Do đó, hội thi không chỉ là dịp kiểm tra, đánh giá kỹ năng mà còn khuyến khích người trẻ chủ động rèn luyện và nâng cao năng lực nghề nghiệp.

Thông qua chủ đề “Tinh hoa nghệ thuật làm bánh”, chương trình hướng đến lan tỏa thông điệp học nghề là một lựa chọn nghề nghiệp đáng tự hào.

Các thí sinh ở Trường Đại học Thủ Dầu Một.

Từ những kỹ năng được rèn luyện qua đào tạo và thực hành, người trẻ có thể từng bước biến sở thích, đam mê thành năng lực nghề nghiệp, mở rộng cơ hội việc làm và xây dựng hướng phát triển lâu dài.

Bên cạnh hoạt động thi tay nghề, hội thi còn chú trọng kết nối giữa các cơ sở đào tạo và doanh nghiệp trong lĩnh vực bánh, nhà hàng, dịch vụ ẩm thực.

Các thí sinh ở Trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu.

Đây là cơ hội để doanh nghiệp giới thiệu nhu cầu nhân lực, tiếp cận những ứng viên trẻ có kỹ năng; đồng thời giúp thí sinh hiểu rõ hơn về môi trường làm việc, yêu cầu tuyển dụng cũng như cơ hội thực tập, học việc sau đào tạo.

Sự tham gia của các chuyên gia, giảng viên và người có kinh nghiệm trong nghề cũng tạo điều kiện để thí sinh trao đổi về kỹ thuật, quy trình làm nghề và những yêu cầu thực tế tại doanh nghiệp. Những kinh nghiệm này giúp người học có thêm góc nhìn về con đường phát triển nghề nghiệp, thay vì chỉ tập trung vào kỹ năng trong phạm vi cuộc thi.

Hội thi với chủ đề “Tinh hoa nghệ thuật làm bánh” tạo sân chơi để thanh niên rèn luyện kỹ năng, phát huy sáng tạo.

Qua đó, Hội thi tay nghề Thanh niên TP.HCM năm 2026 vừa tạo môi trường để người trẻ rèn luyện, giao lưu và kiểm chứng kỹ năng nghề, vừa góp phần tăng cường liên kết giữa đào tạo nghề với doanh nghiệp.

Hoạt động này hướng đến việc hình thành nguồn nhân lực trẻ có kỹ năng, đáp ứng nhu cầu của lĩnh vực bánh và dịch vụ ẩm thực trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng chú trọng năng lực thực hành.