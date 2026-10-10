Gần 500 sinh viên Đại học An Giang tham gia chiến dịch làm sạch dữ liệu

Lực lượng Công an tuyên tuyền và trực tiếp hướng dẫn các sinh viên tích hợp các loại giấy tờ cơ bản lên ứng dụng VneID.

Sáng 10/10, Công an tỉnh An Giang phối hợp Tỉnh đoàn An Giang và Trường Đại học An Giang tổ chức chương trình cao điểm thực hiện chiến dịch 45 ngày rà soát, làm sạch, xây dựng dữ liệu; cấp căn cước, tài khoản định danh điện tử cho cá nhân, tổ chức và triển khai Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID.

Tại chương trình, lực lượng Công an tuyên truyền các tiện ích của VNeID, hướng dẫn sinh viên đăng ký, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử, tích hợp giấy tờ thiết yếu và khai thác Sổ sức khỏe điện tử phục vụ học tập, sinh hoạt, khám, chữa bệnh và giải quyết thủ tục hành chính.

Chiến dịch góp phần chuẩn hóa dữ liệu dân cư, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đơn giản hóa thủ tục hành chính và thúc đẩy chuyển đổi số..