Gần 500 sản phẩm của 227 doanh nghiệp được công nhận đạt thương hiệu quốc gia

Thủ tướng Lê Minh Hưng.

Tối 16/10/2026, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hội đồng Thương hiệu quốc gia Việt Nam và Bộ Công Thương tổ chức Lễ Công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026.

Lễ Công bố là sự kiện quan trọng trong khuôn khổ Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam, nhằm ghi nhận và tôn vinh những sản phẩm, doanh nghiệp tiêu biểu đáp ứng các tiêu chí của Chương trình; đồng thời lan tỏa những giá trị cốt lõi “Chất lượng - Đổi mới, sáng tạo - Năng lực tiên phong”, góp phần khẳng định năng lực, uy tín và vị thế ngày càng cao của sản phẩm, doanh nghiệp và thương hiệu Việt Nam trong tiến trình phát triển và hội nhập quốc tế.

Theo Ban tổ chức, việc xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026 tiếp tục dựa trên ba giá trị cốt lõi: “Chất lượng - Đổi mới, sáng tạo - Năng lực tiên phong”. Trong đó, chương trình dành ưu tiên cao hơn cho các tiêu chí về năng lực nghiên cứu và phát triển; ứng dụng khoa học, công nghệ; đổi mới sáng tạo; chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; quản trị và khai thác tài sản trí tuệ; phát triển nguồn nhân lực; trách nhiệm xã hội; năng lực thích ứng với thị trường và khả năng phát triển bền vững của doanh nghiệp.

499 sản phẩm của 227 doanh nghiệp được công nhận thương hiệu quốc gia.

Danh sách sản phẩm được công nhận có sự hiện diện của nhiều ngành, lĩnh vực: Công nghiệp chế biến, chế tạo; nông nghiệp, thực phẩm; dược phẩm, thiết bị y tế; tài chính, ngân hàng; viễn thông, công nghệ; vận tải, logistics; thương mại và dịch vụ. Sự đa dạng đó cho thấy nền tảng phát triển thương hiệu Việt Nam được hình thành từ cả sản xuất hàng hóa và cung ứng dịch vụ, từ những ngành có truyền thống đến những lĩnh vực ứng dụng công nghệ.

Tại lễ công bố, nhiều sản phẩm của những doanh nghiệp uy tín tiếp tục được vinh danh như: Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm (GHTK), Công ty Cổ phần Bột- Thực phẩm Tài Ký; Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan; Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát; Tập đoàn Bảo Việt; Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Vinfast; Tập đoàn BRG – CTCP; Công ty Cổ phần Tôn Đông Á; Ngân hàng Thương mại Đầu tư và Phát triển Việt Nam…

Phát biểu tại Lễ Công bố, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, danh hiệu Thương hiệu quốc gia không chỉ là niềm vinh dự, tự hào mà còn là cam kết danh dự đối với người tiêu dùng và trách nhiệm với hình ảnh đất nước. Mỗi sản phẩm mang thương hiệu Việt phải là một lời khẳng định mạnh mẽ về chất lượng, chữ tín và khát vọng vươn mình ra thế giới.

Theo Thủ tướng, trải qua 23 năm xây dựng và phát triển và 10 kỳ xét chọn, Chương trình Thương hiệu quốc gia đã ghi dấu bước trưởng thành vượt bậc của doanh nghiệp Việt Nam. Từ mốc khiêm tốn chỉ 30 doanh nghiệp với 50 sản phẩm năm 2008, đến nay chúng ta đã có 227 doanh nghiệp với 499 sản phẩm được công nhận uy tín. Riêng năm 2025, các doanh nghiệp được vinh danh đạt doanh thu ấn tượng hơn 2,5 triệu tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 133 nghìn tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho hơn 760.000 lao động.

Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm (GHTK) đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026.

Đặc biệt, theo Brand Finance, giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026 đã tăng lên trên 462 tỷ USD, tăng 45,14% so với năm 2020, xếp thứ 32/193 quốc gia; tổng giá trị 100 thương hiệu hàng đầu Việt Nam đạt 43 tỷ USD, tăng 11% so với năm trước.

Để thương hiệu Việt thực sự vươn xa, lớn mạnh, Thủ tướng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia phát huy vai trò tiên phong, nâng cao năng suất, gia tăng giá trị nội địa, mở rộng thị phần và tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu; coi thương hiệu là tài sản chiến lược dài hạn.

Đầu tư cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nâng cao năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ, chất lượng và tiêu chuẩn xanh; chuyển từ cạnh tranh bằng giá sang chinh phục thị trường bằng chất lượng, công nghệ và uy tín.

Chủ động chinh phục thị trường quốc tế, phát triển hệ thống phân phối, bảo vệ sở hữu trí tuệ, tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do và xây dựng vị thế thương hiệu bền vững.

Cùng với đó, tăng cường liên kết, nâng cấp chuỗi giá trị Việt Nam, trong đó doanh nghiệp lớn dẫn dắt hệ sinh thái, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao công nghệ, chất lượng và năng lực quản trị.

Xây dựng văn hóa kinh doanh liêm chính, minh bạch và có trách nhiệm, thượng tôn pháp luật, bảo vệ người lao động và môi trường; không gian lận xuất xứ, kinh doanh hàng giả, hàng nhái, đồng thời minh bạch chất lượng và nguồn gốc sản phẩm.