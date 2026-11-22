Gần 500 người tham gia Ngày hội 'Hiến giọt máu đào – Trao đời sự sống'
Thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 – 23/11/2026), ngày 22-11, Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện phường Bách Quang phối hợp với Trung tâm Huyết học - Truyền máu, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2026.
Với thông điệp “Hiến giọt máu đào – Trao đời sự sống”, Ngày hội thu hút gần 500 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên thanh niên và người dân địa phương tham gia.
Tại Ngày hội, công tác tiếp nhận, khám sàng lọc và lấy máu được tổ chức khoa học, bảo đảm an toàn, đúng quy trình. Kết quả, Ban Tổ chức tiếp nhận 315 đơn vị máu đạt chuẩn, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị cho người bệnh.
Được biết, năm 2026, phường Bách Quang đã tổ chức 2 đợt hiến máu tình nguyện, tiếp nhận 532 đơn vị máu đạt chuẩn, vượt chỉ tiêu đề ra. Qua đó khẳng định sức lan tỏa mạnh mẽ của phong trào hiến máu tình nguyện, thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và nghĩa cử cao đẹp của cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương trong các hoạt động nhân đạo, vì sức khỏe cộng đồng.
Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/gan-500-nguoi-tham-gia-ngay-hoi-hien-giot-mau-dao-trao-doi-su-song-8v7b8n0p