Ngày hội thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và nghĩa cử cao đẹp của cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương.

Với thông điệp “Hiến giọt máu đào – Trao đời sự sống”, Ngày hội thu hút gần 500 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên thanh niên và người dân địa phương tham gia.

Tại Ngày hội, công tác tiếp nhận, khám sàng lọc và lấy máu được tổ chức khoa học, bảo đảm an toàn, đúng quy trình. Kết quả, Ban Tổ chức tiếp nhận 315 đơn vị máu đạt chuẩn, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị cho người bệnh.

Đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên thanh niên và nhân dân địa phương tham gia hiến máu.

Được biết, năm 2026, phường Bách Quang đã tổ chức 2 đợt hiến máu tình nguyện, tiếp nhận 532 đơn vị máu đạt chuẩn, vượt chỉ tiêu đề ra. Qua đó khẳng định sức lan tỏa mạnh mẽ của phong trào hiến máu tình nguyện, thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và nghĩa cử cao đẹp của cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương trong các hoạt động nhân đạo, vì sức khỏe cộng đồng.