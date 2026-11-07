Gần 500 người dân xã Mỏ Vàng được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

Tại chương trình, đội ngũ y, bác sĩ đã khám, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 500 người dân, gồm 350 người lớn và 150 trẻ em, ưu tiên người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính, người có nguy cơ mắc bệnh đường hô hấp và hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Các y, bác sĩ Bệnh viện Phổi Trung ương khám, tư vấn sức khỏe cho người dân xã Mỏ Vàng.

Người dân được khám nội khoa, khám hô hấp, đo huyết áp, kiểm tra các chỉ số sức khỏe; những trường hợp có chỉ định được chụp X-quang phổi, đo chức năng hô hấp để phát hiện sớm dấu hiệu bất thường. Các y, bác sĩ cũng tư vấn cách phòng, chống bệnh lao, bệnh phổi, các bệnh đường hô hấp, hướng dẫn dinh dưỡng, sinh hoạt hợp lý và quản lý bệnh mạn tính; đối với trẻ em, tập trung đánh giá thể trạng, dinh dưỡng và hướng dẫn phụ huynh cách chăm sóc trẻ.

Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ Bệnh viện Phổi Trung ương trao 150 suất quà cho trẻ em và người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Nhân dịp này, ban tổ chức trao 150 suất quà cho trẻ em và người dân có hoàn cảnh khó khăn thuộc các thôn của xã.

Chương trình là hoạt động thiết thực, mang ý nghĩa nhân văn, giúp người dân có thêm cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế chuyên sâu, nâng cao nhận thức về phòng bệnh, phát hiện sớm và điều trị kịp thời các bệnh lý.