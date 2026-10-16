Gần 500 nghệ nhân tham gia Liên hoan Không gian văn hóa cồng chiêng xã Kông Chro
Tối 15-10, UBND xã Kông Chro (tỉnh Gia Lai) khai mạc liên hoan không gian văn hóa cồng chiêng với sự tham gia của gần 500 nghệ nhân đến từ 8 thôn, làng trên địa bàn.
Diễn ra trong 2 ngày (15 và 16-10), Liên hoan Không gian văn hóa cồng chiêng xã Kông Chro có nhiều hoạt động đặc sắc.
Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND xã Trần Ngọc Thái - Trưởng Ban tổ chức liên hoan, nhấn mạnh: Đây là dịp để các đoàn nghệ nhân giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc của người Bahnar thông qua hoạt động trình diễn cồng chiêng, hát dân ca, hòa tấu nhạc cụ dân tộc; cùng các phần thi nghề thủ công truyền thống như đan lát, tạc tượng, dệt thổ cẩm.
Qua đó, khơi dậy niềm tự hào, nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa truyền thống.
Liên hoan là dịp để phát hiện, biểu dương những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong việc gìn giữ các bộ cồng chiêng, duy trì hoạt động văn hóa trong cộng đồng và trao truyền những giá trị văn hóa cho thế hệ kế cận.
Trước đó, chiều cùng ngày, 7 đội chiêng nam, 4 đội chiêng nữ và 1 đội chiêng thanh thiếu nhi đã có màn trình diễn sôi động trên các tuyến đường chính của xã.
Đây là dịp để các nghệ nhân giao lưu, trình diễn tài năng, đồng thời đánh giá kết quả công tác bảo tồn di sản cồng chiêng được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Thông qua liên hoan, xã Kông Chro hướng đến quảng bá bản sắc văn hóa, hình ảnh con người địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế - xã hội.
Một số hoạt động diễn ra tại Liên hoan Không gian văn hóa cồng chiêng xã Kông Chro năm 2026:
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/gan-500-nghe-nhan-tham-gia-lien-hoan-khong-gian-van-hoa-cong-chieng-xa-kong-chro-post602192.html