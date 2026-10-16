Gần 500 nghệ nhân tham gia Liên hoan Không gian văn hóa cồng chiêng xã Kông Chro

Diễn ra trong 2 ngày (15 và 16-10), Liên hoan Không gian văn hóa cồng chiêng xã Kông Chro có nhiều hoạt động đặc sắc.

Các đoàn nghệ nhân trình diễn cồng chiêng trên các tuyến đường chính của xã. Ảnh: Hoàng Ngọc

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND xã Trần Ngọc Thái - Trưởng Ban tổ chức liên hoan, nhấn mạnh: Đây là dịp để các đoàn nghệ nhân giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc của người Bahnar thông qua hoạt động trình diễn cồng chiêng, hát dân ca, hòa tấu nhạc cụ dân tộc; cùng các phần thi nghề thủ công truyền thống như đan lát, tạc tượng, dệt thổ cẩm.

Qua đó, khơi dậy niềm tự hào, nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa truyền thống.

Các nghệ nhân làng Yang Trung thi tay nghề đan lát, dệt vải. Ảnh: Hoàng Ngọc

Liên hoan là dịp để phát hiện, biểu dương những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong việc gìn giữ các bộ cồng chiêng, duy trì hoạt động văn hóa trong cộng đồng và trao truyền những giá trị văn hóa cho thế hệ kế cận.

Trước đó, chiều cùng ngày, 7 đội chiêng nam, 4 đội chiêng nữ và 1 đội chiêng thanh thiếu nhi đã có màn trình diễn sôi động trên các tuyến đường chính của xã.

Phó Chủ tịch UBND xã Trần Ngọc Thái - Trưởng Ban tổ chức liên hoan trao cờ lưu niệm cho các đoàn nghệ nhân. Ảnh: Hoàng Ngọc

Đây là dịp để các nghệ nhân giao lưu, trình diễn tài năng, đồng thời đánh giá kết quả công tác bảo tồn di sản cồng chiêng được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Thông qua liên hoan, xã Kông Chro hướng đến quảng bá bản sắc văn hóa, hình ảnh con người địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế - xã hội.

Một số hoạt động diễn ra tại Liên hoan Không gian văn hóa cồng chiêng xã Kông Chro năm 2026:

Nghệ nhân ưu tú Đinh Uế (làng Pyang Dơng) tạc tượng phụ nữ ôm mặt - mẫu tượng truyền thống trong lễ bỏ mả của người Bahnar. Ảnh: Hoàng Ngọc

Nghệ nhân Đinh Bri (làng Byang Dơng) đang hoàn thiện bức tượng đàn ông đánh trống. Ảnh: Hoàng Ngọc

Các nghệ nhân đan lát thuộc thế hệ 9X của làng Tpông Hlang. Ảnh: Hoàng Ngọc

Nghệ nhân làng Hle Ktu. Ảnh: Hoàng Ngọc

Nghệ nhân trẻ làng Pyang Dơng. Ảnh: Hoàng Ngọc

Nữ nghệ nhân trẻ Đinh Thị Liêng (làng Yang Trung) được đánh giá cao ở khả năng phối màu, tạo hoa văn truyền thống Bahnar. Ảnh: Hoàng Ngọc

Liên hoan Không gian văn hóa cồng chiêng xã Kông Chro có sự tham gia của 4 đội chiêng nữ. Ảnh: Hoàng Ngọc

Đội chiêng thanh thiếu nhi làng Pyang Dơng tham gia liên hoan. Ảnh: Chu Hằng