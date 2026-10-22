Gần 500 học sinh tham gia phiên tòa giả định

Quang cảnh phiên tòa giả định - Ảnh: H.T

Đại biểu tham dự phiên tòa giả định - Ảnh: H.T

Thông qua hình thức sân khấu hóa, phiên tòa giả định được xây dựng với nội dung xét xử vụ án hình sự về tội “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng”, phản ánh một thực trạng đáng báo động trong môi trường học đường hiện nay. Các vai diễn đều được thể hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, qua đó mang đến cho học sinh cái nhìn trực quan, sinh động về hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng.

Hoạt cảnh tái hiện hành vi vi phạm giả định - Ảnh: H.T

Phiên tòa giả định không chỉ là hoạt động ngoại khóa bổ ích mà còn là hình thức giáo dục pháp luật hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho thanh thiếu niên. Thông qua hoạt động này, ý thức thượng tôn pháp luật được lan tỏa, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh và xã hội kỷ cương.

Đoàn viên, thanh niên có thêm kiến thức về pháp luật thông qua phiên tòa giả định - Ảnh: H.T