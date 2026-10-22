Gần 500 học sinh tham gia phiên tòa giả định
Chiều 22/10, tại Trường phổ thông dân tộc nội trú THPT Quảng Trị, Chi đoàn Sở Tư pháp, Đoàn Thanh niên Tòa án nhân dân tỉnh, Đoàn Thanh niên Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức phiên tòa giả định nhằm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về hành vi “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng” với sự tham gia của gần 500 học sinh.
Thông qua hình thức sân khấu hóa, phiên tòa giả định được xây dựng với nội dung xét xử vụ án hình sự về tội “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng”, phản ánh một thực trạng đáng báo động trong môi trường học đường hiện nay. Các vai diễn đều được thể hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, qua đó mang đến cho học sinh cái nhìn trực quan, sinh động về hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng.
Phiên tòa giả định không chỉ là hoạt động ngoại khóa bổ ích mà còn là hình thức giáo dục pháp luật hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho thanh thiếu niên. Thông qua hoạt động này, ý thức thượng tôn pháp luật được lan tỏa, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh và xã hội kỷ cương.
Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/phap-luat/202610/gan-500-hoc-sinh-tham-gia-phien-toa-gia-dinh-c6b592d/