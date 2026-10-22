Gần 500 học sinh Quảng Trị dự phiên tòa giả định về bạo lực học đường

Chiều 22/10, hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2026, Đoàn Thanh niên Sở Tư pháp phối hợp với Đoàn Thanh niên Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị, Đoàn Thanh niên Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT Quảng Trị tổ chức phiên tòa giả định tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tội “Cố ý gây thương tích” và tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Phiên tòa giả định về tội “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng” giúp học sinh tiếp cận các quy định pháp luật thông qua tình huống xét xử trực quan. (Ảnh: M.P)

Chương trình có sự tham gia của 472 học sinh cùng 50 cán bộ, giáo viên nhà trường. Đây là hoạt động thiết thực nhằm đưa pháp luật đến gần hơn với học sinh, nhất là học sinh dân tộc thiểu số, giúp các em tiếp cận những quy định pháp luật bằng hình thức trực quan, dễ hiểu, dễ nhớ.

Thay vì chỉ truyền đạt kiến thức qua văn bản hoặc những buổi tuyên truyền lý thuyết, phiên tòa giả định tái hiện các tình huống vi phạm pháp luật, quá trình xét xử và hình phạt thông qua hình thức sân khấu hóa. Các vai diễn, lời xét hỏi, tranh luận và phần tuyên án giúp học sinh theo dõi diễn biến vụ việc một cách cụ thể, từ đó hiểu rõ hơn ranh giới giữa mâu thuẫn thông thường và hành vi vi phạm pháp luật.

Đại biểu tham dự chương trình. (Ảnh: M.P)

Thay vì chỉ truyền đạt kiến thức qua văn bản hoặc những buổi tuyên truyền lý thuyết, phiên tòa giả định tái hiện các tình huống vi phạm pháp luật, quá trình xét xử và hình phạt thông qua hình thức sân khấu hóa. Các vai diễn, lời xét hỏi, tranh luận và phần tuyên án giúp học sinh theo dõi diễn biến vụ việc một cách cụ thể, từ đó hiểu rõ hơn ranh giới giữa mâu thuẫn thông thường và hành vi vi phạm pháp luật.

Chủ tọa và hội thẩm nhân dân thực hành xét xử tại phiên tòa giả định. (Ảnh: M.P)

Nội dung phiên tòa xoay quanh vụ án liên quan đến hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng, xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ nhưng bị đẩy đi quá xa. Việc sử dụng hung khí, lôi kéo người khác tham gia đánh nhau đã dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, khiến một người tử vong, một người bị thương.

Đại diện Viện Kiểm sát trình bày quan điểm tại phiên tòa giả định. (Ảnh: M.P)

Theo bản án sơ thẩm, các bị cáo trong vụ án phải nhận những mức án tù khác nhau, cao nhất là 9 năm 6 tháng tù. Bốn bị cáo còn phải liên đới bồi thường cho người đại diện hợp pháp của bị hại gần 239 triệu đồng.

Thông qua việc tái hiện vụ án, học sinh có cơ hội nhìn nhận hậu quả thực tế của hành vi bạo lực, không chỉ đối với nạn nhân mà còn đối với chính người vi phạm, gia đình và xã hội.

Những tình huống được thể hiện tại phiên tòa góp phần giúp các em nhận thức rằng một phút nóng giận, một hành động bột phát hoặc việc bị lôi kéo vào các cuộc xung đột có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Gần 500 học sinh, cán bộ, giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT Quảng Trị tham gia chương trình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026. (Ảnh: M.P)

Điểm đáng chú ý của hình thức tuyên truyền này là sự kết hợp giữa kiến thức pháp luật và tình huống thực tiễn. Qua việc quan sát, lắng nghe và theo dõi diễn biến phiên tòa, học sinh không chỉ tiếp nhận thông tin mà còn có điều kiện suy ngẫm về hành vi, cách ứng xử và lựa chọn của mỗi người khi xảy ra mâu thuẫn. Cách tiếp cận này góp phần làm cho kiến thức pháp luật trở nên gần gũi, dễ tiếp nhận hơn với học sinh, đặc biệt trong môi trường giáo dục nội trú có đông học sinh dân tộc thiểu số.

Các tình huống tại phiên tòa giả định tái hiện hậu quả nghiêm trọng từ những mâu thuẫn nhỏ khi không được giải quyết bằng đối thoại, hòa giải. (Ảnh: M.P)

Sau phiên tòa giả định, học sinh giao lưu, trả lời các câu hỏi liên quan đến quy định của Bộ luật Hình sự. Hoạt động này giúp củng cố kiến thức vừa được tiếp nhận, đồng thời tạo cơ hội để các em chủ động trao đổi, nhận diện hành vi vi phạm và hiểu rõ hơn trách nhiệm pháp lý của bản thân.

Thông qua chương trình, ban tổ chức hướng đến nâng cao ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật trong thanh thiếu niên; trang bị cho học sinh kỹ năng ứng xử phù hợp, biết kiềm chế cảm xúc, giải quyết bất đồng bằng đối thoại, không sử dụng bạo lực hoặc tham gia các hành vi vi phạm pháp luật.

Học sinh giao lưu, trả lời câu hỏi pháp luật, qua đó củng cố kiến thức và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. (Ảnh: M.P)

Từ những bài học trực quan tại phiên tòa giả định, mỗi học sinh được nhắc nhở về trách nhiệm với hành vi của mình, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, nơi các mâu thuẫn được giải quyết bằng sự bình tĩnh, tôn trọng và thấu hiểu.