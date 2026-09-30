Gần 500 hộ, cá nhân kinh doanh được hỗ trợ chuyển đổi sang doanh nghiệp

Đại diện cơ quan Thuế, Viettel Thái Nguyên, Vietcombank tư vấn, giải đáp cho hộ, cá nhân kinh doanh.

Tại Hội nghị, đại biểu và gần 500 hộ kinh doanh được phổ biến chủ trương phát triển kinh tế tư nhân theo Nghị quyết số 68-NQ/TW và các cơ chế, chính sách đặc biệt hỗ trợ khu vực kinh tế tư nhân theo Nghị quyết số 198/2025/QH15 của Quốc hội. Nội dung tập trung vào ưu đãi về thuế, phí, lệ phí và các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp mới thành lập.

Cán bộ Thuế trực tiếp hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế đối với doanh nghiệp mới thành lập, giải đáp khó khăn, vướng mắc về thủ tục và quá trình chuyển đổi.

Các đơn vị đồng hành giới thiệu giải pháp ứng dụng công nghệ, dịch vụ số, mở tài khoản, tiếp cận tín dụng và các gói ưu đãi dành cho hộ kinh doanh khi chuyển đổi lên doanh nghiệp.

Các đại lý thuế tư vấn dịch vụ hỗ trợ kê khai, thực hiện nghĩa vụ thuế khi chuyển sang mô hình doanh nghiệp.

Chủ hộ kinh doanh phát biểu tại Hội nghị.

Một số hộ kinh doanh sẵn sàng chuyển đổi đã được cán bộ Viettel Thái Nguyên hỗ trợ thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Hội nghị góp phần đưa chính sách hỗ trợ kinh tế tư nhân đến với hộ kinh doanh, kết nối tư vấn về thuế với hỗ trợ công nghệ và tài chính, giúp các hộ chủ động chuyển đổi, tiếp cận nguồn lực để mở rộng sản xuất, kinh doanh.