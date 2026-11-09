Gần 500 giáo viên, học sinh tìm hiểu Nghệ thuật Xòe Thái

Tại chương trình, giáo viên và học sinh được giới thiệu về lịch sử hình thành, chủ thể thực hành, không gian, thời gian cùng nét đặc trưng của nghệ thuật Xòe Thái. Tìm hiểu vai trò, ý nghĩa của điệu xòe trong đời sống văn hóa, tinh thần của đồng bào dân tộc Thái. Các nội dung tuyên truyền làm rõ phương thức trao truyền di sản qua các thế hệ, những vấn đề đặt ra và trách nhiệm của cộng đồng trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản.

Học sinh tìm hiểu nghệ thuật Xòe Thái tại không gian trưng bày “Góc khám phá di sản”.

Điểm nhấn của chương trình là không gian trưng bày với chủ đề “Góc khám phá di sản”. Tại đây, học sinh được tìm hiểu về nghệ thuật Xòe Thái thông qua hình ảnh, tư liệu, hiện vật, video, poster và các ấn phẩm giới thiệu. Hình thức trưng bày trực quan, sinh động góp phần tạo hứng thú, khuyến khích học sinh chủ động khám phá các giá trị văn hóa truyền thống.

Nghệ nhân Điêu Thị Xiêng hướng dẫn học sinh thực hành các động tác của điệu xòe.

Bên cạnh đó, học sinh còn được tham gia các hoạt động học tập tại góc di sản, giao lưu và trải nghiệm thực hành cùng nghệ nhân, những người trực tiếp gìn giữ, trao truyền nghệ thuật Xòe Thái tại địa phương. Qua những chia sẻ và hướng dẫn thực tế, các em có cơ hội hiểu sâu hơn về nét đẹp, ý nghĩa của điệu xòe cũng như vai trò của cộng đồng trong việc duy trì sức sống của di sản.

Thông qua chương trình, nghệ thuật Xòe Thái được giới thiệu gần gũi hơn với giáo viên, học sinh bằng hình thức trải nghiệm trực quan, thiết thực. Qua đó, góp phần đưa di sản văn hóa vào trường học, nâng cao nhận thức, bồi đắp tình yêu và niềm tự hào về bản sắc dân tộc, khơi dậy ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ trong gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể